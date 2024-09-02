02 сентября 2024

Банда свердловчан украла из федерального бюджета почти 20 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Мошенники в течение нескольких лет крали деньги из бюджета Фото:

Глава кредитной организации из Каменска-Уральского (Свердловская область) собрал команду из семи человек и в течение нескольких лет воровал миллионы из федерального бюджета через материнский капитал при покупке недвижимости по завышенной цене. Всего им удалось украсть порядка 20 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Члены преступной группы подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники предоставляли в территориальные подразделения пенсионного фонда в Свердловской области, а также Севастополь, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов», — пояснили в ведомстве.

В состав группы входил сам глава кредитно-потребительского кооператива «Семейная касса», бухгалтер и еще пять знакомых, имеющих опыт в риэлторской сфере. Для реализации плана обвиняемые использовали подконтрольные организации. По такой схеме они проработали четыре года и нажились на 19,4 млн рублей. Уголовное дело передано в Красногорский райсуд Каменска-Уральского.

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Глава кредитной организации из Каменска-Уральского (Свердловская область) собрал команду из семи человек и в течение нескольких лет воровал миллионы из федерального бюджета через материнский капитал при покупке недвижимости по завышенной цене. Всего им удалось украсть порядка 20 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Члены преступной группы подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники предоставляли в территориальные подразделения пенсионного фонда в Свердловской области, а также Севастополь, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов», — пояснили в ведомстве. В состав группы входил сам глава кредитно-потребительского кооператива «Семейная касса», бухгалтер и еще пять знакомых, имеющих опыт в риэлторской сфере. Для реализации плана обвиняемые использовали подконтрольные организации. По такой схеме они проработали четыре года и нажились на 19,4 млн рублей. Уголовное дело передано в Красногорский райсуд Каменска-Уральского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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