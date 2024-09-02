Банда свердловчан украла из федерального бюджета почти 20 млн рублей

03 сентября 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Мошенники в течение нескольких лет крали деньги из бюджета Фото: Алексей Гущин © URA.RU Глава кредитной организации из Каменска-Уральского (Свердловская область) собрал команду из семи человек и в течение нескольких лет воровал миллионы из федерального бюджета через материнский капитал при покупке недвижимости по завышенной цене. Всего им удалось украсть порядка 20 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Члены преступной группы подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники предоставляли в территориальные подразделения пенсионного фонда в Свердловской области, а также Севастополь, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов», — пояснили в ведомстве. В состав группы входил сам глава кредитно-потребительского кооператива «Семейная касса», бухгалтер и еще пять знакомых, имеющих опыт в риэлторской сфере. Для реализации плана обвиняемые использовали подконтрольные организации. По такой схеме они проработали четыре года и нажились на 19,4 млн рублей. Уголовное дело передано в Красногорский райсуд Каменска-Уральского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава кредитной организации из Каменска-Уральского (Свердловская область) собрал команду из семи человек и в течение нескольких лет воровал миллионы из федерального бюджета через материнский капитал при покупке недвижимости по завышенной цене. Всего им удалось украсть порядка 20 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Члены преступной группы подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники предоставляли в территориальные подразделения пенсионного фонда в Свердловской области, а также Севастополь, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов», — пояснили в ведомстве. В состав группы входил сам глава кредитно-потребительского кооператива «Семейная касса», бухгалтер и еще пять знакомых, имеющих опыт в риэлторской сфере. Для реализации плана обвиняемые использовали подконтрольные организации. По такой схеме они проработали четыре года и нажились на 19,4 млн рублей. Уголовное дело передано в Красногорский райсуд Каменска-Уральского.