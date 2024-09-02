02 сентября 2024

В ЯНАО на День города приедут Хабиб, группа «Моральный кодекс» и Севиль. Афиша

Тарко-Сале отметит 91-й день рождения 6 и 7 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тарко-Сале 6 и 7 сентября отметят День города
В Тарко-Сале 6 и 7 сентября отметят День города Фото:

Тарко-Сале (ЯНАО) 6 и 7 сентября отметит свой 91-й день рождения. Для жителей города выступят звезды российской эстрады — Хабиб, группа «Моральный кодекс» и Севиль. Помимо этого, гостей ждет насыщенная программа с рок-фестивалем, конкурсом воздушных змеев, мастер-классами и другими активностями. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий.

6 сентября

Место: парк Прибрежный

  • 20:30. Выступление кавер-группы «Бояре».

7 сентября

Место: парк Прибрежный, центральная сцена

  • 11:00. Открытие спортивных соревнований.
  • 12:00. Торжественное открытие праздника «Фестиваль семей».
  • 12:30. Выставка «Ямал-ФЕСТ».
  • 12:30. Фестиваль национальных культур «Душа России».
  • 13:30. Праздничный концерт с участием Игоря Корнилова.
  • 14:00. Конкурс воздушных змеев.
  • 14:30. Концертная программа участников слета «Ямал-ФЕСТ».
  • 11:30-16:00. Тарко-Сале «Традиционный». Гости смогут посетить экскурсионный чум и детский городок «Торово».
  • Тарко-Сале «Спортивный». Жителей ждут турниры по пляжному волейболу, мини-футболу, гиревому спорту и другим спортивным дисциплинам.
  • Тарко-Сале «Патриотичный». Горожане смогут оказать гуманитарную помощь, принять участие в мастер-классах и посетить детский тир.
  • Тарко-Сале «Праздничный». Таркосалинцев ждут мастер-классы по северной и современной хореографии, изготовлению магнитов из фетра, батут и сувенирная лавка.
  • Тарко-Сале «Семейный». На территории парка пройдет танцевальный флешмоб, а гостей будут встречать ходулисты, живые скульптуры и мимы. 
Таркосалинцев будут встречать ходулисты, живые скульптуры и мимы.
Таркосалинцев будут встречать ходулисты, живые скульптуры и мимы.
Фото:
  • Тарко-Сале «Читающий». Точка книгообмена, фотозона, и «Литрес ТЕРАПИЯ» будут ждать книголюбов.
  • Тарко-Сале «Мастеровой». Для горожан подготовили мастер-классы по изготовлению футболок, шопперов, этнобраслетов и другие интенсивы.
  • Выставка-ярмарка «Мастера Ямальской земли».

Место: набережная Саргина

  • 15:00-16:30. Губернаторский ансамбль народных инструментов «Калинка».
  • 15:00-17:00. Пленэр юных художников.
  • 15:00-18:00. Выступление уличных артистов из Санкт-Петербурга.

Место: набережная Саргина, амфитеатр

  • 16:00-17:00. Модный шоу-показ «ЭКО-МОДА».
  • 17:00-18:00. Рок-фестиваль «ПушКа».
  • 19:00-23:00. Концерт с участием Хабиба, группы «Моральный кодекс» и Севиль.
Севиль
Севиль
Фото:

На набережной Саргина 7 сентября будут работать торговые павильоны. Покупки в них можно будет совершать с 19:00 до 23:00.

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Тарко-Сале (ЯНАО) 6 и 7 сентября отметит свой 91-й день рождения. Для жителей города выступят звезды российской эстрады — Хабиб, группа «Моральный кодекс» и Севиль. Помимо этого, гостей ждет насыщенная программа с рок-фестивалем, конкурсом воздушных змеев, мастер-классами и другими активностями. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий. 6 сентября Место: парк Прибрежный 7 сентября Место: парк Прибрежный, центральная сцена Место: набережная Саргина Место: набережная Саргина, амфитеатр На набережной Саргина 7 сентября будут работать торговые павильоны. Покупки в них можно будет совершать с 19:00 до 23:00.
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