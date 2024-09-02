Тарко-Сале (ЯНАО) 6 и 7 сентября отметит свой 91-й день рождения. Для жителей города выступят звезды российской эстрады — Хабиб, группа «Моральный кодекс» и Севиль. Помимо этого, гостей ждет насыщенная программа с рок-фестивалем, конкурсом воздушных змеев, мастер-классами и другими активностями. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий.
6 сентября
Место: парк Прибрежный
- 20:30. Выступление кавер-группы «Бояре».
7 сентября
Место: парк Прибрежный, центральная сцена
- 11:00. Открытие спортивных соревнований.
- 12:00. Торжественное открытие праздника «Фестиваль семей».
- 12:30. Выставка «Ямал-ФЕСТ».
- 12:30. Фестиваль национальных культур «Душа России».
- 13:30. Праздничный концерт с участием Игоря Корнилова.
- 14:00. Конкурс воздушных змеев.
- 14:30. Концертная программа участников слета «Ямал-ФЕСТ».
- 11:30-16:00. Тарко-Сале «Традиционный». Гости смогут посетить экскурсионный чум и детский городок «Торово».
- Тарко-Сале «Спортивный». Жителей ждут турниры по пляжному волейболу, мини-футболу, гиревому спорту и другим спортивным дисциплинам.
- Тарко-Сале «Патриотичный». Горожане смогут оказать гуманитарную помощь, принять участие в мастер-классах и посетить детский тир.
- Тарко-Сале «Праздничный». Таркосалинцев ждут мастер-классы по северной и современной хореографии, изготовлению магнитов из фетра, батут и сувенирная лавка.
- Тарко-Сале «Семейный». На территории парка пройдет танцевальный флешмоб, а гостей будут встречать ходулисты, живые скульптуры и мимы.
- Тарко-Сале «Читающий». Точка книгообмена, фотозона, и «Литрес ТЕРАПИЯ» будут ждать книголюбов.
- Тарко-Сале «Мастеровой». Для горожан подготовили мастер-классы по изготовлению футболок, шопперов, этнобраслетов и другие интенсивы.
- Выставка-ярмарка «Мастера Ямальской земли».
Место: набережная Саргина
- 15:00-16:30. Губернаторский ансамбль народных инструментов «Калинка».
- 15:00-17:00. Пленэр юных художников.
- 15:00-18:00. Выступление уличных артистов из Санкт-Петербурга.
Место: набережная Саргина, амфитеатр
- 16:00-17:00. Модный шоу-показ «ЭКО-МОДА».
- 17:00-18:00. Рок-фестиваль «ПушКа».
- 19:00-23:00. Концерт с участием Хабиба, группы «Моральный кодекс» и Севиль.
На набережной Саргина 7 сентября будут работать торговые павильоны. Покупки в них можно будет совершать с 19:00 до 23:00.
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