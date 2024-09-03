На Украине заявили о перестановках в офисе Зеленского

Замглавы офиса Зеленского Ермака Шурме прочат отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ермак андрей, stock
Глава ОП Украины Андрей Ермак может остаться без заместителя, пишут украинские СМИ Фото:

В Киеве глава офиса президента Андрей Ермак может остаться без своего заместителя Ростислава Шурмы. В скором времени Шурма может быть отстранен от должности. Об этом заявило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Ростик (Ростислав Шурма — ред.) готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что Зеленский его готов отпустить», — говорится в сообщении, передают РИА Новости. О причинах возможной отставки не сообщалось. На место Шурмы может быть назначен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Ранее украинские СМИ писали, что приближенные к Шурме владельцы энергетических фирм необоснованно получали госвыплаты. Эти предприятия владели мощностями для производства «зеленой» энергии, но не были подключены к энергосистеме Украины, так как находились на неконтролируемых Киевом территориях. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против этих организаций о растрате имущества и завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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В Киеве глава офиса президента Андрей Ермак может остаться без своего заместителя Ростислава Шурмы. В скором времени Шурма может быть отстранен от должности. Об этом заявило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. «Ростик (Ростислав Шурма — ред.) готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что Зеленский его готов отпустить», — говорится в сообщении, передают РИА Новости. О причинах возможной отставки не сообщалось. На место Шурмы может быть назначен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Ранее украинские СМИ писали, что приближенные к Шурме владельцы энергетических фирм необоснованно получали госвыплаты. Эти предприятия владели мощностями для производства «зеленой» энергии, но не были подключены к энергосистеме Украины, так как находились на неконтролируемых Киевом территориях. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против этих организаций о растрате имущества и завладении им путем злоупотребления служебным положением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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