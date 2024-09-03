Поиски людей с вертолета Ми-171, совершившего жесткую посадку, завершены

Росавиация: 6 человек с вертолета Ми-171 доставлены в аэропорт Иркутска

03 сентября 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Пострадавшие в результате жесткой посадки Ми-171 в Иркутской области будут переданы медикам (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Поисково-спасательные работы на месте жесткой посадки вертолета Ми-171 в районе населенного пункта Раздолье Иркутской области завершены. Шесть человек, находившиеся на борту, направлены в аэропорт Иркутска, после чего будут переданы медикам, сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «В 13:58 по московскому времени шесть человек, летевших на вертолете Ми-171, доставлены поисково-спасательным ВС Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам», — заявил Кореняко в telegram-канале . Он добавил, что также были завершены поисково-спасательные работы, в которых принимала участие региональная поисково-спасательная база (РПСБ) Иркутска. Росавиация официально классифицировала происшествие с вертолетом Ми-171, случившееся 3 сентября в Иркутской области, как аварию. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в сотрудничестве со специалистами Восточно-Сибирского МТУ Росавиации приступит к расследованию причин аварии. Основная его цель — выявление причин произошедшей аварии и разработка рекомендаций для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Ранее в Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-171. На борту воздушного судна находились шесть человек, включая четырех членов экипажа и двух пассажиров. Два человека получили травмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поисково-спасательные работы на месте жесткой посадки вертолета Ми-171 в районе населенного пункта Раздолье Иркутской области завершены. Шесть человек, находившиеся на борту, направлены в аэропорт Иркутска, после чего будут переданы медикам, сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «В 13:58 по московскому времени шесть человек, летевших на вертолете Ми-171, доставлены поисково-спасательным ВС Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам», — заявил Кореняко в telegram-канале. Он добавил, что также были завершены поисково-спасательные работы, в которых принимала участие региональная поисково-спасательная база (РПСБ) Иркутска. Росавиация официально классифицировала происшествие с вертолетом Ми-171, случившееся 3 сентября в Иркутской области, как аварию. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в сотрудничестве со специалистами Восточно-Сибирского МТУ Росавиации приступит к расследованию причин аварии. Основная его цель — выявление причин произошедшей аварии и разработка рекомендаций для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Ранее в Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-171. На борту воздушного судна находились шесть человек, включая четырех членов экипажа и двух пассажиров. Два человека получили травмы.