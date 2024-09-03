Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-171. Фото

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Следственный отдел Иркутской области возбудил уголовное дело по статье о нарушениях безопасности из-за ситуации с Ми-171 Фото:

В Иркутской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения из-за жесткой посадки вертолета Ми-171 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В результате инцидента пострадали два человека.

«Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — передает следственное управление в telegram-канале. Согласно предварительным данным, инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения.

На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. Два пассажира получили травмы в результате жесткой посадки. Следственные органы СК России устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото:

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В Иркутской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения из-за жесткой посадки вертолета Ми-171 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В результате инцидента пострадали два человека. «Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — передает следственное управление в telegram-канале. Согласно предварительным данным, инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения. На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. Два пассажира получили травмы в результате жесткой посадки. Следственные органы СК России устанавливают обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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