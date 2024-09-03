В Иркутской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения из-за жесткой посадки вертолета Ми-171 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В результате инцидента пострадали два человека.
«Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — передает следственное управление в telegram-канале. Согласно предварительным данным, инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения.
На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. Два пассажира получили травмы в результате жесткой посадки. Следственные органы СК России устанавливают обстоятельства произошедшего.
Фото: telegram-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ» https://t.me/vm_sut/4008
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В Иркутской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения из-за жесткой посадки вертолета Ми-171 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В результате инцидента пострадали два человека. «Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — передает следственное управление в telegram-канале. Согласно предварительным данным, инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения. На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. Два пассажира получили травмы в результате жесткой посадки. Следственные органы СК России устанавливают обстоятельства произошедшего.