Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-171. Фото

03 сентября 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Следственный отдел Иркутской области возбудил уголовное дело по статье о нарушениях безопасности из-за ситуации с Ми-171 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Иркутской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения из-за жесткой посадки вертолета Ми-171 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В результате инцидента пострадали два человека. «Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — передает следственное управление в telegram-канале . Согласно предварительным данным, инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения. На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. Два пассажира получили травмы в результате жесткой посадки. Следственные органы СК России устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: telegram-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ» https://t.me/vm_sut/4008 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иркутской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения из-за жесткой посадки вертолета Ми-171 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В результате инцидента пострадали два человека. «Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — передает следственное управление в telegram-канале. Согласно предварительным данным, инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения. На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. Два пассажира получили травмы в результате жесткой посадки. Следственные органы СК России устанавливают обстоятельства произошедшего.