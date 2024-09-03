Сергей Бурунов, Влад А4, Люся Чеботина и другие звезды одной песней показали преимущества VK Видео

Глава департамента маркетинга VK Видео: сервис поддерживает интересы каждого

03 сентября 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

VK Видео в рамках рекламной кампании платформы выпустила песню с участием известных российских артистов Фото: Размик Закарян © URA.RU Платформа VK Видео запустила масштабную рекламную кампанию «Смотри все видео здесь», песню для которой исполнили певицы Люся Чеботина и Елена Гущина (псевдоним Леля), блогер Влад А4, актер Сергей Бурунов и другие известные личности. Цель кампании — продемонстрировать внимание к интересам каждого зрителя, сообщила директор департамента маркетинга VK Видео Вера Лапина. «В этой кампании мы хотим продемонстрировать, что поддерживаем интересы каждого зрителя. Мы выбрали популярных артистов из всех ключевых аудиторий и жанров для этой цели. В этом году особенно актуален тренд на известные песни, которые вызывают приятную ностальгию», — заявила Лапина, ее слова приводятся в пресс-релизе от соцсети «ВКонтакте». В записи песни приняли участие персонажи из мультфильма «Три кота», Сергей Бурунов, Люся Чеботина, блогеры Влад А4 и Александр Гамбаров, Елена Гущина и другие. Выбор популярных артистов из разных жанров призван усилить эффект приятной ностальгии и показать зрителям мир развлечений. Композиция приглашает зрителей перейти в VK Видео, где они смогут найти различные шоу, интервью, кино, сериалы и многое другое по своим интересам. Рекламные ролики продолжительностью 30 и 15 секунд будут транслироваться по телевидению, в интернете, на медиафасадах и других площадках наружной рекламы, а также в поездах РЖД. Ранее сообщалось, что VK Видео выпустила масштабное обновление, направленное на улучшение пользовательского опыта. В новой версии приложения пользователи получат доступ к функции «Продолжить просмотр», которая позволит легко возобновлять просмотр ранее начатых видео. Также появится возможность добавления видеороликов в плейлист «Смотреть позже». В свою очередь, раздел «Подписки» претерпел изменения в дизайне, благодаря чему теперь стало проще и быстрее находить и просматривать видео от авторов, на которых подписан пользователь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Платформа VK Видео запустила масштабную рекламную кампанию «Смотри все видео здесь», песню для которой исполнили певицы Люся Чеботина и Елена Гущина (псевдоним Леля), блогер Влад А4, актер Сергей Бурунов и другие известные личности. Цель кампании — продемонстрировать внимание к интересам каждого зрителя, сообщила директор департамента маркетинга VK Видео Вера Лапина. «В этой кампании мы хотим продемонстрировать, что поддерживаем интересы каждого зрителя. Мы выбрали популярных артистов из всех ключевых аудиторий и жанров для этой цели. В этом году особенно актуален тренд на известные песни, которые вызывают приятную ностальгию», — заявила Лапина, ее слова приводятся в пресс-релизе от соцсети «ВКонтакте». В записи песни приняли участие персонажи из мультфильма «Три кота», Сергей Бурунов, Люся Чеботина, блогеры Влад А4 и Александр Гамбаров, Елена Гущина и другие. Выбор популярных артистов из разных жанров призван усилить эффект приятной ностальгии и показать зрителям мир развлечений. Композиция приглашает зрителей перейти в VK Видео, где они смогут найти различные шоу, интервью, кино, сериалы и многое другое по своим интересам. Рекламные ролики продолжительностью 30 и 15 секунд будут транслироваться по телевидению, в интернете, на медиафасадах и других площадках наружной рекламы, а также в поездах РЖД. Ранее сообщалось, что VK Видео выпустила масштабное обновление, направленное на улучшение пользовательского опыта. В новой версии приложения пользователи получат доступ к функции «Продолжить просмотр», которая позволит легко возобновлять просмотр ранее начатых видео. Также появится возможность добавления видеороликов в плейлист «Смотреть позже». В свою очередь, раздел «Подписки» претерпел изменения в дизайне, благодаря чему теперь стало проще и быстрее находить и просматривать видео от авторов, на которых подписан пользователь.