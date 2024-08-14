«VK Видео» выпустило масштабное обновление

Платформа «VK Видео» провела редизайн сервиса и представила новые функции

14 августа 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Платформа «VK Видео» выпустила масштабное обновление для удобства пользователей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Платформа для просмотра видео от соцсети «ВКонтакте» VK «Видео» выпустила большое обновление. Теперь пользователям будет удобнее досматривать видео с функцией «Продолжить просмотр», добавлять ролики в плейлист «Смотреть позже» и быстрее находить видео любимых авторов через раздел «Подписки», дизайн которого был изменен. Об этом говорится в пресс-релизе платформы. «Платформа „VK Видео“ обновила дизайн приложения и веб-версии. Лента „Продолжить просмотр“ переместилась на главный экран, появилась возможность добавлять видео в список „Смотреть позже“ и управлять уведомлениями», — говорится в пресс-релизе платформы. Раздел «Подписки» получил новое оформление, которое позволяет быстрее находить видео избранных авторов. Предусмотрен также фильтр по авторам: он подстраивается под интересы пользователя и показывает наиболее просматриваемые шоу, сообщества, на которые есть подписка, и видео от блогеров. В этом разделе можно посмотреть все подписки, а также отказаться от неактуальных. Кроме того, в веб-версии платформы появилась функция «Продолжить просмотр». Пользователям больше не придется заходить в раздел истории просмотров: недосмотренные видео появятся в главной ленте. Функция «Отложенный просмотр» позволит добавить видео в плейлист «Смотреть позже». Такие ролики отображаются в разделе «Библиотека» в приложении, их сможет увидеть только владелец профиля в соцсети. Помимо прочего, платформа «VK Видео» внедрила удобную функцию для пользователей — возможность управлять уведомлениями прямо из интерфейса просмотра видео. С помощью кнопки в виде колокольчика, расположенной под видеоплеером, зрители теперь могут подписаться на уведомления от любимых авторов и получать информацию о новых выпусках. Кроме того, приложение «VK Видео» для Android теперь предоставляет доступ к обширной коллекции коротких видеороликов, созданных в рамках сервиса «VK Клипы». Благодаря этому обновлению пользователи на основе своих предпочтений могут исследовать многомиллионную библиотеку короткометражных видео, включая хайлайты, забавные сценки, видео с животными и лучшие моменты из фильмов. Ранее представители соцсети «ВКонтакте» сообщили, что сервис «VK Видео» стал самым скачиваемым приложением в AppStore среди пользователей из России. Это произошло на фоне технических проблем в работе YouTube. Рост числа скачиваний «VK видео» произошел в 4,5 раза. Кроме «VK Видео», в тройку лидеров по скачиваемости вошли также Rutube и TikTok. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Платформа для просмотра видео от соцсети «ВКонтакте» VK «Видео» выпустила большое обновление. Теперь пользователям будет удобнее досматривать видео с функцией «Продолжить просмотр», добавлять ролики в плейлист «Смотреть позже» и быстрее находить видео любимых авторов через раздел «Подписки», дизайн которого был изменен. Об этом говорится в пресс-релизе платформы. «Платформа „VK Видео“ обновила дизайн приложения и веб-версии. Лента „Продолжить просмотр“ переместилась на главный экран, появилась возможность добавлять видео в список „Смотреть позже“ и управлять уведомлениями», — говорится в пресс-релизе платформы. Раздел «Подписки» получил новое оформление, которое позволяет быстрее находить видео избранных авторов. Предусмотрен также фильтр по авторам: он подстраивается под интересы пользователя и показывает наиболее просматриваемые шоу, сообщества, на которые есть подписка, и видео от блогеров. В этом разделе можно посмотреть все подписки, а также отказаться от неактуальных. Кроме того, в веб-версии платформы появилась функция «Продолжить просмотр». Пользователям больше не придется заходить в раздел истории просмотров: недосмотренные видео появятся в главной ленте. Функция «Отложенный просмотр» позволит добавить видео в плейлист «Смотреть позже». Такие ролики отображаются в разделе «Библиотека» в приложении, их сможет увидеть только владелец профиля в соцсети. Помимо прочего, платформа «VK Видео» внедрила удобную функцию для пользователей — возможность управлять уведомлениями прямо из интерфейса просмотра видео. С помощью кнопки в виде колокольчика, расположенной под видеоплеером, зрители теперь могут подписаться на уведомления от любимых авторов и получать информацию о новых выпусках. Кроме того, приложение «VK Видео» для Android теперь предоставляет доступ к обширной коллекции коротких видеороликов, созданных в рамках сервиса «VK Клипы». Благодаря этому обновлению пользователи на основе своих предпочтений могут исследовать многомиллионную библиотеку короткометражных видео, включая хайлайты, забавные сценки, видео с животными и лучшие моменты из фильмов. Ранее представители соцсети «ВКонтакте» сообщили, что сервис «VK Видео» стал самым скачиваемым приложением в AppStore среди пользователей из России. Это произошло на фоне технических проблем в работе YouTube. Рост числа скачиваний «VK видео» произошел в 4,5 раза. Кроме «VK Видео», в тройку лидеров по скачиваемости вошли также Rutube и TikTok.