Захарова обвинила ЕС в подготовке нападения на Курскую область

03 сентября 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что ЕС принимал участие в подготовке нападения ВСУ под Курском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Евросоюз был вовлечен в процессы подготовки нападения ВСУ на Курскую область, поэтому Европа виновна в произошедшем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Под предлогом права на самооборону и ссылок на Устав ООН Евросоюз с упорством, достойным лучшего применения, оправдывает любые теракты, военные преступления, убийства и похищения мирных жителей… Исходя из рассуждений [главы МИД Европы] Жозепа Борреля, Евросоюз полностью информирован о действиях ВСУ в Курской области», — сказала Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ. Она добавила, что таким образом ЕС был вовлечен в процессы подготовки нападения на российский регион. Ранее Захарова также заявила, что США фактически стали стороной вооруженного конфликта вокруг Украины. Это произошло после того, как Вашингтон разрешил Украине использовать американское оружие для нападений на Курскую область. Она также отметила, что, несмотря на заявления некоторых высокопоставленных американских чиновников, указывающих на стремление США избежать эскалации напряженности, действия страны говорят об обратном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз был вовлечен в процессы подготовки нападения ВСУ на Курскую область, поэтому Европа виновна в произошедшем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Под предлогом права на самооборону и ссылок на Устав ООН Евросоюз с упорством, достойным лучшего применения, оправдывает любые теракты, военные преступления, убийства и похищения мирных жителей… Исходя из рассуждений [главы МИД Европы] Жозепа Борреля, Евросоюз полностью информирован о действиях ВСУ в Курской области», — сказала Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ. Она добавила, что таким образом ЕС был вовлечен в процессы подготовки нападения на российский регион. Ранее Захарова также заявила, что США фактически стали стороной вооруженного конфликта вокруг Украины. Это произошло после того, как Вашингтон разрешил Украине использовать американское оружие для нападений на Курскую область. Она также отметила, что, несмотря на заявления некоторых высокопоставленных американских чиновников, указывающих на стремление США избежать эскалации напряженности, действия страны говорят об обратном.