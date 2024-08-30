Захарова: США повышают градус напряженности в отношениях с Россией

30 августа 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что США фактически стали стороной вооруженного конфликта вокруг Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вашингтон фактически стал стороной вооруженного конфликта вокруг Украины, когда разрешил стране использовать свое оружие в нападениях на Курскую область. При этом США постоянно повышают градус напряженности в отношениях с РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «США фактически превратились в сторону вооруженного конфликта вокруг Украины. Вашингтон, обуреваемый своими гегемонистскими амбициями и стремлением нанести нашей стране „стратегическое поражение“, раз за разом повышает градус напряженности с Россией», — заявила Захарова, ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что Штаты не пытаются избежать повышения напряженности между ними и РФ, при этом заявления нескольких высокопоставленных американских чиновников говорили об обратном. По словам официального представителя МИД РФ, подтверждения подобной политики США по отношению к России — высказывания координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, которое он сделал 26 августа на брифинге, и заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх. Утром 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, их продвижение было остановлено, передает «Национальная служба новостей». Он также выразил уверенность в том, что операция будет завершена успешно. Для обеспечения безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Также Минобороны РФ 29 августа сообщило о значительных потерях украинской армии в ходе боевых действий. Так, ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих и 74 танка. Кроме того, президент РФ Владимир Путин осудил действия киевского режима, он назвал их провокацией, и подчеркнул, что Россия достигнет всех поставленных перед собой целей и ответит на агрессию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон фактически стал стороной вооруженного конфликта вокруг Украины, когда разрешил стране использовать свое оружие в нападениях на Курскую область. При этом США постоянно повышают градус напряженности в отношениях с РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «США фактически превратились в сторону вооруженного конфликта вокруг Украины. Вашингтон, обуреваемый своими гегемонистскими амбициями и стремлением нанести нашей стране „стратегическое поражение“, раз за разом повышает градус напряженности с Россией», — заявила Захарова, ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что Штаты не пытаются избежать повышения напряженности между ними и РФ, при этом заявления нескольких высокопоставленных американских чиновников говорили об обратном. По словам официального представителя МИД РФ, подтверждения подобной политики США по отношению к России — высказывания координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, которое он сделал 26 августа на брифинге, и заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх. Утром 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, их продвижение было остановлено, передает «Национальная служба новостей». Он также выразил уверенность в том, что операция будет завершена успешно. Для обеспечения безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Также Минобороны РФ 29 августа сообщило о значительных потерях украинской армии в ходе боевых действий. Так, ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих и 74 танка. Кроме того, президент РФ Владимир Путин осудил действия киевского режима, он назвал их провокацией, и подчеркнул, что Россия достигнет всех поставленных перед собой целей и ответит на агрессию.