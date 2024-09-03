03 сентября 2024

Челябинца задержали с гашишем колумбийского наркокартеля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, террорист, террористы, группа захвата, спецназ, задержание, диверсант, диверсанты, контрабандисты, работа спецназа
Запрещенные вещества нашли в автомобиле челябинца Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, перевозящего гашиш колумбийского наркокартеля (на упаковке с наркотиком была именно такая маркировка). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, запрещенные вещества задержанный перевозил в салоне автомобиля. Сейчас мужчина находится под следствием.

«В кармане переднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили и изъяли сверток, обмотанный полимерной пленкой с наркотическим веществом. Общий вес изъятого составил 98 граммов. Проведенная экспертиза показала, что в свертке находился наркотик — гашиш. При этом на упаковке была маркировка с указанием колумбийского наркокартеля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что в операции по задержанию участвовали оперативники из двух отделов: Кыштымского и Озерского. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кыштыме (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, перевозящего гашиш колумбийского наркокартеля (на упаковке с наркотиком была именно такая маркировка). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, запрещенные вещества задержанный перевозил в салоне автомобиля. Сейчас мужчина находится под следствием. «В кармане переднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили и изъяли сверток, обмотанный полимерной пленкой с наркотическим веществом. Общий вес изъятого составил 98 граммов. Проведенная экспертиза показала, что в свертке находился наркотик — гашиш. При этом на упаковке была маркировка с указанием колумбийского наркокартеля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что в операции по задержанию участвовали оперативники из двух отделов: Кыштымского и Озерского. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...