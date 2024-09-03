Челябинца задержали с гашишем колумбийского наркокартеля

В Кыштыме (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, перевозящего гашиш колумбийского наркокартеля (на упаковке с наркотиком была именно такая маркировка). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, запрещенные вещества задержанный перевозил в салоне автомобиля. Сейчас мужчина находится под следствием.
«В кармане переднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили и изъяли сверток, обмотанный полимерной пленкой с наркотическим веществом. Общий вес изъятого составил 98 граммов. Проведенная экспертиза показала, что в свертке находился наркотик — гашиш. При этом на упаковке была маркировка с указанием колумбийского наркокартеля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там отметили, что в операции по задержанию участвовали оперативники из двух отделов: Кыштымского и Озерского. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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