Обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» отправили на СВО

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Удовлетворена просьба обвиняемого в убийстве зампреда движения "Зов народа" Дмитрия Матвеева об отправке его на СВО, сообщили российские СМИ
Удовлетворена просьба обвиняемого в убийстве зампреда движения "Зов народа" Дмитрия Матвеева об отправке его на СВО, сообщили российские СМИ Фото:
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Обвиняемый в убийстве зампреда общественного движения «Зов народа» Дмитрий Матвеев отправится на передовую СВО после пребывания в СИЗО. Сейчас он проходит подготовку в Ростовской области. Об этом заявили российские СМИ.

«Дмитрий Матвеев, [обвиняемый в убийстве] зампреда общественного движения „Зов народа“ Антона Еговцева, поедет в зону СВО из СИЗО <...> просьбу Матвеева об отправке в зону боевых действий удовлетворили», — сообщили в Life.ru. Там добавили, что, несмотря на медицинское образование, Матвеева после подготовки в Ростовской области отправят на линию боевого соприкосновения, а не в тыл. 

Убийство зампреда общественного движения «Зов народа» Антона Егорцева произошло 7 июня в подъезде его дома. На общественника набросились с ножом и зарезали. В убийстве обвинили Матвеева, работавшего тренером по мотокроссу. По данным издания, предполагаемым мотивом обвиняемого является чувства к жене Егорцева. Матвеев преследовал ее около полугода и уговаривал бросить супруга. До отправки в Ростовскую область тренер по мотокроссу находился в СИЗО. В издании добавили, что в настоящее время вдова Егорцева переживает за судьбу себя и близких, а также беспокоится о жизни сослуживцев Матвеева.

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Обвиняемый в убийстве зампреда общественного движения «Зов народа» Дмитрий Матвеев отправится на передовую СВО после пребывания в СИЗО. Сейчас он проходит подготовку в Ростовской области. Об этом заявили российские СМИ. «Дмитрий Матвеев, [обвиняемый в убийстве] зампреда общественного движения „Зов народа“ Антона Еговцева, поедет в зону СВО из СИЗО <...> просьбу Матвеева об отправке в зону боевых действий удовлетворили», — сообщили в Life.ru. Там добавили, что, несмотря на медицинское образование, Матвеева после подготовки в Ростовской области отправят на линию боевого соприкосновения, а не в тыл.  Убийство зампреда общественного движения «Зов народа» Антона Егорцева произошло 7 июня в подъезде его дома. На общественника набросились с ножом и зарезали. В убийстве обвинили Матвеева, работавшего тренером по мотокроссу. По данным издания, предполагаемым мотивом обвиняемого является чувства к жене Егорцева. Матвеев преследовал ее около полугода и уговаривал бросить супруга. До отправки в Ростовскую область тренер по мотокроссу находился в СИЗО. В издании добавили, что в настоящее время вдова Егорцева переживает за судьбу себя и близких, а также беспокоится о жизни сослуживцев Матвеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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