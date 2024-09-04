Суд отклонил жалобу арестованного кадровика МО на изъятие данных о доходах

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Суд отклонил жалобу главного кадровика МО Юрия Кузнецова, обвиняемого во взятке, сообщили российские СМИ
Суд отклонил жалобу главного кадровика МО Юрия Кузнецова, обвиняемого во взятке, сообщили российские СМИ Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Военный гарнизонный суд отклонил апелляцию руководителя главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщил судья Андрей Толкаченко. Кадровик жаловался на то, что суд не уведомил его о ходатайстве следователя о предоставлении данных о доходах семьи Кузнецовых.

«Жалобу адвокатов на действия, бездействия следственных органов... оставить без удовлетворения», — заявил Андрей Толкаченко. Его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 

Ранее стало известно, что Кузнецову вменяют получение взятки в размере 30 миллионов рублей. В частности, ему передали коттедж на Кубани, сообщает MK.RU.

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Военный гарнизонный суд отклонил апелляцию руководителя главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщил судья Андрей Толкаченко. Кадровик жаловался на то, что суд не уведомил его о ходатайстве следователя о предоставлении данных о доходах семьи Кузнецовых. «Жалобу адвокатов на действия, бездействия следственных органов... оставить без удовлетворения», — заявил Андрей Толкаченко. Его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда.  Ранее стало известно, что Кузнецову вменяют получение взятки в размере 30 миллионов рублей. В частности, ему передали коттедж на Кубани, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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