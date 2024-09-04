Суд отклонил жалобу арестованного кадровика МО на изъятие данных о доходах

Военный гарнизонный суд отклонил апелляцию руководителя главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщил судья Андрей Толкаченко. Кадровик жаловался на то, что суд не уведомил его о ходатайстве следователя о предоставлении данных о доходах семьи Кузнецовых.
«Жалобу адвокатов на действия, бездействия следственных органов... оставить без удовлетворения», — заявил Андрей Толкаченко. Его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее стало известно, что Кузнецову вменяют получение взятки в размере 30 миллионов рублей. В частности, ему передали коттедж на Кубани, сообщает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.