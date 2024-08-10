Чем удивил следователей кадровик МО Юрий Кузнецов: взятки в виде недвижимости, арест квартиры дочери

Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны

10 августа 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Юрий Кузнецов сотрудничает с СКР Фото: Минобороны РФ Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан 13 мая. Сейчас он находится под стражей, в СИЗО. Отмечается, что он получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. Взятки в виде недвижимости, арест квартиры дочери — все в материале URA.RU. Новость по теме Коррупционный скандал в Минобороны РФ: кого убрали в результате «чисток». Список Чем известен главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов, подозреваемый во взяточничестве Образование Он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко в 1990 году, что стало основой его военной карьеры. В 1998 году он продолжил образование в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, а в 2005 году завершил обучение в Военной академии Генштаба ВС РФ. Кандидат технических наук. Карьера Кузнецова назначили в мае 2010 года на должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ. 8-е управление, как указано на сайте Минобороны, играет ключевую роль в обеспечении Министерства обороны необходимой информацией для выполнения его задач. Подчиненная ему Служба защиты государственной тайны (Служба ЗГТ) отвечала за защиту секретной информации. Как стал главным кадровиком Минобороны РФ Кузнецов стал главным кадровиком Министерства обороны Российской Федерации благодаря службе в различных должностях в военной и государственной структуре. Он зарекомендовал себя как специалист в области управления кадрами и защиты государственной тайны. В мае 2010 года Указом президента РФ Кузнецов был назначен начальником восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. А в мае 2023 года его перевели на должность руководителя Главного управления кадров Министерства обороны РФ. Вручал госнаграды участникам СВО В апреле 2024 года Кузнецов вручил участникам спецоперации государственные награды. Всего было получено 35 наград. Среди них 16 орденов «Мужества» и 10 медалей за отвагу. Также военные получили жилищные сертификаты. Сотрудничество с СКР Кузнецов обвиняется в получении взятки. Сообщается, что он сотрудничает со Следственным комитетом России, что может указывать на его готовность предоставить информацию в рамках расследования. Сумма взятки Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллионов рублей. Об этом сообщают источники газеты «Коммерсант». Следственный комитет считает, что Мартиросян оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре. Обвинение в получении особо крупной взятки Взятка Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. Лев Мартиросян, который является предпринимателем из Краснодара, передал взятку жене Кузнецова в виде земельного участка на общую сумму 30 миллионов 503 тысячи рублей. Сейчас он находится под стражей, в СИЗО Обыски В мае сразу по нескольким адресам, в Москве и Краснодарском крае, прошли обыски по этому делу. Они проводились по адресам, связанным с Кузнецовым и его родственниками. Владения второго фигуранта дела Арестованный по Юрия Кузнецова Лев Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре по названием «Рай». Также у него есть столовая и продуктовый с такими же названиями. Об этом сообщает РИА Новости. Обжалование Кузнецов обжаловал свой арест. Поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Не признал вину и пожаловался на здоровье Сообщалось, что Кузнецов не признал свою вину в получении взятки. Он с момента первых следственных действий с его участием не признал вину в преступлении, а также заявил о плохом состоянии здоровья. Сокращение срока Военный суд на месяц сократил срок ареста главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова. Об этом передает ТАСС с суда. Арест квартиры дочери Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру дочери Юрия Кузнецов. Общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра, рыночная стоимость такого жилья может достигать 50 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан 13 мая. Сейчас он находится под стражей, в СИЗО. Отмечается, что он получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. Взятки в виде недвижимости, арест квартиры дочери — все в материале URA.RU. Он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко в 1990 году, что стало основой его военной карьеры. В 1998 году он продолжил образование в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, а в 2005 году завершил обучение в Военной академии Генштаба ВС РФ. Кандидат технических наук. Кузнецова назначили в мае 2010 года на должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ. 8-е управление, как указано на сайте Минобороны, играет ключевую роль в обеспечении Министерства обороны необходимой информацией для выполнения его задач. Подчиненная ему Служба защиты государственной тайны (Служба ЗГТ) отвечала за защиту секретной информации. Кузнецов стал главным кадровиком Министерства обороны Российской Федерации благодаря службе в различных должностях в военной и государственной структуре. Он зарекомендовал себя как специалист в области управления кадрами и защиты государственной тайны. В мае 2010 года Указом президента РФ Кузнецов был назначен начальником восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. А в мае 2023 года его перевели на должность руководителя Главного управления кадров Министерства обороны РФ. В апреле 2024 года Кузнецов вручил участникам спецоперации государственные награды. Всего было получено 35 наград. Среди них 16 орденов «Мужества» и 10 медалей за отвагу. Также военные получили жилищные сертификаты. Кузнецов обвиняется в получении взятки. Сообщается, что он сотрудничает со Следственным комитетом России, что может указывать на его готовность предоставить информацию в рамках расследования. Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллионов рублей. Об этом сообщают источники газеты «Коммерсант». Следственный комитет считает, что Мартиросян оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре. Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. Лев Мартиросян, который является предпринимателем из Краснодара, передал взятку жене Кузнецова в виде земельного участка на общую сумму 30 миллионов 503 тысячи рублей. Сейчас он находится под стражей, в СИЗО В мае сразу по нескольким адресам, в Москве и Краснодарском крае, прошли обыски по этому делу. Они проводились по адресам, связанным с Кузнецовым и его родственниками. Арестованный по Юрия Кузнецова Лев Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре по названием «Рай». Также у него есть столовая и продуктовый с такими же названиями. Об этом сообщает РИА Новости. Кузнецов обжаловал свой арест. Поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сообщалось, что Кузнецов не признал свою вину в получении взятки. Он с момента первых следственных действий с его участием не признал вину в преступлении, а также заявил о плохом состоянии здоровья. Военный суд на месяц сократил срок ареста главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова. Об этом передает ТАСС с суда. Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру дочери Юрия Кузнецов. Общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра, рыночная стоимость такого жилья может достигать 50 млн рублей.