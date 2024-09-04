Путин согласился облегчить иностранцам въезд на Дальний Восток

04 сентября 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал идею об отмене виз или введении бесплатных виз для граждан Юго-Восточной Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее упрощения визового режима для иностранных граждан, включая жителей Юго-Восточной Азии, с целью стимулирования посещения Дальнего Востока. Такое заявление было сделано в ходе встречи с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума. «Это все возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», — отметил Путин в ответ на предложение одного из участников беседы об упрощении процедуры получения российских виз и сокращении анкеты для иностранцев. Президент также поддержал идею об отмене виз или введении бесплатных многократных виз для граждан Юго-Восточной Азии, пообещав, что будут предприняты «многие шаги навстречу». Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площади кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема — «Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В программу форума, который посетит президент России Владимир Путин, вошли семь блоков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее упрощения визового режима для иностранных граждан, включая жителей Юго-Восточной Азии, с целью стимулирования посещения Дальнего Востока. Такое заявление было сделано в ходе встречи с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума. «Это все возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», — отметил Путин в ответ на предложение одного из участников беседы об упрощении процедуры получения российских виз и сокращении анкеты для иностранцев. Президент также поддержал идею об отмене виз или введении бесплатных многократных виз для граждан Юго-Восточной Азии, пообещав, что будут предприняты «многие шаги навстречу». Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площади кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема — «Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В программу форума, который посетит президент России Владимир Путин, вошли семь блоков.