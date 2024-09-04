Путин согласился облегчить иностранцам въезд на Дальний Восток

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин поддержал идею об отмене виз или введении бесплатных виз для граждан Юго-Восточной Азии Фото:
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ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее упрощения визового режима для иностранных граждан, включая жителей Юго-Восточной Азии, с целью стимулирования посещения Дальнего Востока. Такое заявление было сделано в ходе встречи с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума.

«Это все возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», — отметил Путин в ответ на предложение одного из участников беседы об упрощении процедуры получения российских виз и сокращении анкеты для иностранцев. Президент также поддержал идею об отмене виз или введении бесплатных многократных виз для граждан Юго-Восточной Азии, пообещав, что будут предприняты «многие шаги навстречу».

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площади кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема — «Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В программу форума, который посетит президент России Владимир Путин, вошли семь блоков.

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Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее упрощения визового режима для иностранных граждан, включая жителей Юго-Восточной Азии, с целью стимулирования посещения Дальнего Востока. Такое заявление было сделано в ходе встречи с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума. «Это все возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», — отметил Путин в ответ на предложение одного из участников беседы об упрощении процедуры получения российских виз и сокращении анкеты для иностранцев. Президент также поддержал идею об отмене виз или введении бесплатных многократных виз для граждан Юго-Восточной Азии, пообещав, что будут предприняты «многие шаги навстречу». Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площади кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема — «Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В программу форума, который посетит президент России Владимир Путин, вошли семь блоков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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