Пермяков предупредили о тумане и заморозках

В Пермском крае 5 и 6 сентября ожидаются заморозки и туман. Температура воздуха может опуститься до минус двух градусов, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«По данным Пермского ЦГМС: ночью и утром 5 сентября местами по краю прогнозируется туман. С 5 по 6 сентября местами в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов», — сказано в сообщении.
МЧС прогнозирует увеличение техногенных пожаров, которые могут возникнуть из-за неправильного использования обогревателей. Поэтому пермяков просят не нарушать правила пожарной безопасности. Также предупреждают об опасности автомобилистов. Водителей просят соблюдать скоростной режим на дрогах и избегать резких маневров и торможений.
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