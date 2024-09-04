Пермяков предупредили о тумане и заморозках

МЧС: в Пермском крае наступят заморозки
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Заморозки обещают только ночью
Заморозки обещают только ночью Фото:

В Пермском крае 5 и 6 сентября ожидаются заморозки и туман. Температура воздуха может опуститься до минус двух градусов, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По данным Пермского ЦГМС: ночью и утром 5 сентября местами по краю прогнозируется туман. С 5 по 6 сентября местами в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов», — сказано в сообщении.

МЧС прогнозирует увеличение техногенных пожаров, которые могут возникнуть из-за неправильного использования обогревателей. Поэтому пермяков просят не нарушать правила пожарной безопасности. Также предупреждают об опасности автомобилистов. Водителей просят соблюдать скоростной режим на дрогах и избегать резких маневров и торможений.

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В Пермском крае 5 и 6 сентября ожидаются заморозки и туман. Температура воздуха может опуститься до минус двух градусов, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По данным Пермского ЦГМС: ночью и утром 5 сентября местами по краю прогнозируется туман. С 5 по 6 сентября местами в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов», — сказано в сообщении. МЧС прогнозирует увеличение техногенных пожаров, которые могут возникнуть из-за неправильного использования обогревателей. Поэтому пермяков просят не нарушать правила пожарной безопасности. Также предупреждают об опасности автомобилистов. Водителей просят соблюдать скоростной режим на дрогах и избегать резких маневров и торможений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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