«Автомобилист» начал сезон КХЛ с победы в уральском дерби. Фото

«Автомобилист» выиграл у «Трактора» в первом туре КХЛ

04 сентября 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

ХК «Автомобилист» одержал победу с минимальным преимуществом Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» победил «Трактор» из Челябинска в уральском дерби. Первый матч команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел на КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Счет составил 3:2 (1:1; 2:1 0:0), передает корреспондент URA.RU. В первом периоде команды обменялись шайбами. Счет открыл новичок — нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик, перешедший летом из петербургского СКА. Он пробил на силу под перекладину. Менее чем через 30 секунд «Трактор» отыгрался. Шайба залетела рикошетом от плеча игрока хозяев. Автором гола записали форварда Александра Шарова. Второй период остался за «Автомобилистом». Хозяева забили два гола. Второй гол оформил форвард Степан Хрипунов, получив шайбу один на один с вратарем. Увеличил разницу дальним броском защитник Ник Эберт. Под занавес периода нападающий Виталий Кравцов из «Трактора» отыграл один гол. Последняя двадцатиминутка не принесла голов. Сейчас «Автомобилист» возглавляет таблицу регулярного чемпионата и восточной конференции с двумя очками. Ранее перед командой из Екатеринбурга поставили задачу выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне. Директор клуба Максим Рябков сказал, что задача взять медали выполнена, и теперь нужно идти за трофеем. В прошлом сезоне ХК «Автомобилист» добился лучшего результата в своей истории. Они вместе с «Трактором» разделили бронзовые медали. Екатеринбуржцы вылетели в последнем, седьмом матче от будущего обладателя кубка — «Металлурга». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил «Трактор» из Челябинска в уральском дерби. Первый матч команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел на КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Счет составил 3:2 (1:1; 2:1 0:0), передает корреспондент URA.RU. В первом периоде команды обменялись шайбами. Счет открыл новичок — нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик, перешедший летом из петербургского СКА. Он пробил на силу под перекладину. Менее чем через 30 секунд «Трактор» отыгрался. Шайба залетела рикошетом от плеча игрока хозяев. Автором гола записали форварда Александра Шарова. Второй период остался за «Автомобилистом». Хозяева забили два гола. Второй гол оформил форвард Степан Хрипунов, получив шайбу один на один с вратарем. Увеличил разницу дальним броском защитник Ник Эберт. Под занавес периода нападающий Виталий Кравцов из «Трактора» отыграл один гол. Последняя двадцатиминутка не принесла голов. Сейчас «Автомобилист» возглавляет таблицу регулярного чемпионата и восточной конференции с двумя очками. Ранее перед командой из Екатеринбурга поставили задачу выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне. Директор клуба Максим Рябков сказал, что задача взять медали выполнена, и теперь нужно идти за трофеем. В прошлом сезоне ХК «Автомобилист» добился лучшего результата в своей истории. Они вместе с «Трактором» разделили бронзовые медали. Екатеринбуржцы вылетели в последнем, седьмом матче от будущего обладателя кубка — «Металлурга».