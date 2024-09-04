Зеленский предложил заменить Кулебу

04 сентября 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

На должность Дмитрия Кулебы может встать Андрей Сибига Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украинский лидер Владимир Зеленский предложил кандидатуру первого заместителя Дмитрия Кулебы Андрея Сибигу на пост главы Министерства иностранных дел. Эта инициатива была озвучена в ходе заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде. «Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить главой МИД вместо Дмитрия Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу», — пишет ТАСС. О предложении заменить Кулебу на Сибигу, который в прошлом работал в офисе президента, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Ранее Верховная рада не стала рассматривать отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Одна из версий гласит, что депутаты испугались, что им не хватит голосов в пользу такого решения, другая — сам Кулеба передумал уходить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил кандидатуру первого заместителя Дмитрия Кулебы Андрея Сибигу на пост главы Министерства иностранных дел. Эта инициатива была озвучена в ходе заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде. «Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить главой МИД вместо Дмитрия Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу», — пишет ТАСС. О предложении заменить Кулебу на Сибигу, который в прошлом работал в офисе президента, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Ранее Верховная рада не стала рассматривать отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Одна из версий гласит, что депутаты испугались, что им не хватит голосов в пользу такого решения, другая — сам Кулеба передумал уходить.