Верховная Рада отказалась рассматривать отставку Кулебы

04 сентября 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

По одной из версий, Кулеба сам не захотел увольняться Фото: Официальный сайт президента Украины Верховная Рада не стала рассматривать отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По одной из версий, депутаты побоялись, что им не хватит голосов в пользу такого решения, по другой — сам Кулеба передумал увольняться. «Верховная Рада проголосовала за отставку сразу нескольких министров. Две отставки при этом не набрали голосов… После этого Рада закрыла заседание, не рассмотрев увольнения главы МИД Кулебы», — пишет издание «Страна.UA». По мнению нардепа Алексея Гончаренко (внесен в росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), такое решение было принято из-за опасений, что отставка Кулебы также не наберет нужного числа голосов «за». По другой версии, увольняться передумал сам Кулеба и даже провел по этому поводу работу с частью депутатов от фракции «Слуга народа», чтобы сорвать голосование. Ранее Рада утвердила отставку трех министров Украины. Это министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховная Рада не стала рассматривать отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По одной из версий, депутаты побоялись, что им не хватит голосов в пользу такого решения, по другой — сам Кулеба передумал увольняться. «Верховная Рада проголосовала за отставку сразу нескольких министров. Две отставки при этом не набрали голосов… После этого Рада закрыла заседание, не рассмотрев увольнения главы МИД Кулебы», — пишет издание «Страна.UA». По мнению нардепа Алексея Гончаренко (внесен в росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), такое решение было принято из-за опасений, что отставка Кулебы также не наберет нужного числа голосов «за». По другой версии, увольняться передумал сам Кулеба и даже провел по этому поводу работу с частью депутатов от фракции «Слуга народа», чтобы сорвать голосование. Ранее Рада утвердила отставку трех министров Украины. Это министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.