Верховная Рада отказалась рассматривать отставку Кулебы

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Зеленский и компания. stock, Кулеба Дмитрий
По одной из версий, Кулеба сам не захотел увольняться Фото:

Верховная Рада не стала рассматривать отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По одной из версий, депутаты побоялись, что им не хватит голосов в пользу такого решения, по другой — сам Кулеба передумал увольняться.

«Верховная Рада проголосовала за отставку сразу нескольких министров. Две отставки при этом не набрали голосов… После этого Рада закрыла заседание, не рассмотрев увольнения главы МИД Кулебы», — пишет издание «Страна.UA».

По мнению нардепа Алексея Гончаренко (внесен в росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), такое решение было принято из-за опасений, что отставка Кулебы также не наберет нужного числа голосов «за». По другой версии, увольняться передумал сам Кулеба и даже провел по этому поводу работу с частью депутатов от фракции «Слуга народа», чтобы сорвать голосование.

Ранее Рада утвердила отставку трех министров Украины. Это министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

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Верховная Рада не стала рассматривать отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По одной из версий, депутаты побоялись, что им не хватит голосов в пользу такого решения, по другой — сам Кулеба передумал увольняться. «Верховная Рада проголосовала за отставку сразу нескольких министров. Две отставки при этом не набрали голосов… После этого Рада закрыла заседание, не рассмотрев увольнения главы МИД Кулебы», — пишет издание «Страна.UA». По мнению нардепа Алексея Гончаренко (внесен в росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), такое решение было принято из-за опасений, что отставка Кулебы также не наберет нужного числа голосов «за». По другой версии, увольняться передумал сам Кулеба и даже провел по этому поводу работу с частью депутатов от фракции «Слуга народа», чтобы сорвать голосование. Ранее Рада утвердила отставку трех министров Украины. Это министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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