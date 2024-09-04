04 сентября 2024

США обвинили сотрудников RT в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств

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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о предъявлении обвинений двум сотрудникам российского телеканала RT. Они обвиняются в сговоре и нарушении американского законодательства.

«Сегодня утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой. Им инкриминируется сговор с целью отмывания денег и нарушения Закона США о регистрации иностранных агентов», — заявил Гарленд. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако утверждает, что Калашников и Афанасьева занимались передачей средств онлайн-комментаторам в США для распространения пророссийской пропаганды. Расследование ведет ФБР. В рамках действий против российского влияния, американские власти также изъяли 32 интернет-домена, которые якобы использовались в кампании влияния, связанной с российским правительством.

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Министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о предъявлении обвинений двум сотрудникам российского телеканала RT. Они обвиняются в сговоре и нарушении американского законодательства. «Сегодня утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой. Им инкриминируется сговор с целью отмывания денег и нарушения Закона США о регистрации иностранных агентов», — заявил Гарленд. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако утверждает, что Калашников и Афанасьева занимались передачей средств онлайн-комментаторам в США для распространения пророссийской пропаганды. Расследование ведет ФБР. В рамках действий против российского влияния, американские власти также изъяли 32 интернет-домена, которые якобы использовались в кампании влияния, связанной с российским правительством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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