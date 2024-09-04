США обвинили сотрудников RT в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств

04 сентября 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о предъявлении обвинений двум сотрудникам российского телеканала RT. Они обвиняются в сговоре и нарушении американского законодательства. «Сегодня утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой. Им инкриминируется сговор с целью отмывания денег и нарушения Закона США о регистрации иностранных агентов», — заявил Гарленд. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако утверждает, что Калашников и Афанасьева занимались передачей средств онлайн-комментаторам в США для распространения пророссийской пропаганды. Расследование ведет ФБР. В рамках действий против российского влияния, американские власти также изъяли 32 интернет-домена, которые якобы использовались в кампании влияния, связанной с российским правительством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о предъявлении обвинений двум сотрудникам российского телеканала RT. Они обвиняются в сговоре и нарушении американского законодательства. «Сегодня утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой. Им инкриминируется сговор с целью отмывания денег и нарушения Закона США о регистрации иностранных агентов», — заявил Гарленд. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако утверждает, что Калашников и Афанасьева занимались передачей средств онлайн-комментаторам в США для распространения пророссийской пропаганды. Расследование ведет ФБР. В рамках действий против российского влияния, американские власти также изъяли 32 интернет-домена, которые якобы использовались в кампании влияния, связанной с российским правительством.