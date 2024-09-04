Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона

05 сентября 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

Коалиция из оппозиционных депутатов требует объявить Макрону импичмент Фото: Официальный сайт Президента РФ Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Авторы документа предлагают инициировать процедуру импичмента президенту республики. «Документ подписал 81 депутат от блока левых „Новый народный фронт“. Из них большая часть депутатов от фракции партии „Непокорившаяся Франция“. Авторы резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента в отношении Макрона», — сообщает радиостанция Franceinfo . Парламентарии не согласны с тем, что Макрон отказался назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах 7 июля. Партия «Непокорившаяся Франция» ранее предупредила, что будет требовать отставки Макрона, если он не назначит Касте на пост премьер-министра. Президент Франции должен до конца дня 4 сентября назначить нового премьер-министра, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Авторы документа предлагают инициировать процедуру импичмента президенту республики. «Документ подписал 81 депутат от блока левых „Новый народный фронт“. Из них большая часть депутатов от фракции партии „Непокорившаяся Франция“. Авторы резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента в отношении Макрона», — сообщает радиостанция Franceinfo. Парламентарии не согласны с тем, что Макрон отказался назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах 7 июля. Партия «Непокорившаяся Франция» ранее предупредила, что будет требовать отставки Макрона, если он не назначит Касте на пост премьер-министра. Президент Франции должен до конца дня 4 сентября назначить нового премьер-министра, пишет RT.