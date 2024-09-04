Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились жилья в Финляндии

Российские актеры и бизнесмены лишились своей недвижимости в Финляндии из-за проблем с управляющей компанией, сообщает Life.ru. Среди пострадавших известные артисты Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые владели квартирами в курортном городе Пункахарью.
«Их собственность была утрачена в результате банкротства управляющей компании, поскольку в Финляндии владельцами многоквартирных домов являются управляющие компании, а жильцы обладают только акциями, дающими право на пользование жилплощадью», — передает Life.ru. Чтобы вернуть свои квартиры, жильцам необходимо будет урегулировать вопросы с новой управляющей компанией, если таковая будет создана. При этом компенсацию за потерянную недвижимость они получить не смогут.
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