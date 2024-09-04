04 сентября 2024

Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились жилья в Финляндии

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы вернуть жилье, актерам нужно урегулировать вопросы с новой УК
Чтобы вернуть жилье, актерам нужно урегулировать вопросы с новой УК Фото:

Российские актеры и бизнесмены лишились своей недвижимости в Финляндии из-за проблем с управляющей компанией, сообщает Life.ru. Среди пострадавших известные артисты Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые владели квартирами в курортном городе Пункахарью.

«Их собственность была утрачена в результате банкротства управляющей компании, поскольку в Финляндии владельцами многоквартирных домов являются управляющие компании, а жильцы обладают только акциями, дающими право на пользование жилплощадью», — передает Life.ru. Чтобы вернуть свои квартиры, жильцам необходимо будет урегулировать вопросы с новой управляющей компанией, если таковая будет создана. При этом компенсацию за потерянную недвижимость они получить не смогут. 

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Российские актеры и бизнесмены лишились своей недвижимости в Финляндии из-за проблем с управляющей компанией, сообщает Life.ru. Среди пострадавших известные артисты Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые владели квартирами в курортном городе Пункахарью. «Их собственность была утрачена в результате банкротства управляющей компании, поскольку в Финляндии владельцами многоквартирных домов являются управляющие компании, а жильцы обладают только акциями, дающими право на пользование жилплощадью», — передает Life.ru. Чтобы вернуть свои квартиры, жильцам необходимо будет урегулировать вопросы с новой управляющей компанией, если таковая будет создана. При этом компенсацию за потерянную недвижимость они получить не смогут. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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