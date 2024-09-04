Блинкен созвонился с подавшим в отставку Кулебой

05 сентября 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Блинкен поблагодарил Кулебу за работу Фото: Official White House / Cameron Smith Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после его отставки. Об этом Блинкен сообщил в соцсести. Он отметил, что поблагодарил Кулебу за работу. «Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины», — написал Блинкен. Сообщение появилось в соцсети Х. Ранее стало известно о массовых отставках в правительстве Украины. Заявление об уходе с поста главы МИД страны написал Дмитрий Кулеба. По данным журнала The Economist, вопрос об увольнении Кулебы был решен еще в апреле. Однако тогда отставки не случилось из-за возражений со стороны Госдепа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после его отставки. Об этом Блинкен сообщил в соцсести. Он отметил, что поблагодарил Кулебу за работу. «Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины», — написал Блинкен. Сообщение появилось в соцсети Х. Ранее стало известно о массовых отставках в правительстве Украины. Заявление об уходе с поста главы МИД страны написал Дмитрий Кулеба. По данным журнала The Economist, вопрос об увольнении Кулебы был решен еще в апреле. Однако тогда отставки не случилось из-за возражений со стороны Госдепа.