04 сентября 2024

Блинкен созвонился с подавшим в отставку Кулебой

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби, stock
Блинкен поблагодарил Кулебу за работу Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после его отставки. Об этом Блинкен сообщил в соцсести. Он отметил, что поблагодарил Кулебу за работу.

«Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины», — написал Блинкен. Сообщение появилось в соцсети Х.

Ранее стало известно о массовых отставках в правительстве Украины. Заявление об уходе с поста главы МИД страны написал Дмитрий Кулеба. По данным журнала The Economist, вопрос об увольнении Кулебы был решен еще в апреле. Однако тогда отставки не случилось из-за возражений со стороны Госдепа.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после его отставки. Об этом Блинкен сообщил в соцсести. Он отметил, что поблагодарил Кулебу за работу. «Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины», — написал Блинкен. Сообщение появилось в соцсети Х. Ранее стало известно о массовых отставках в правительстве Украины. Заявление об уходе с поста главы МИД страны написал Дмитрий Кулеба. По данным журнала The Economist, вопрос об увольнении Кулебы был решен еще в апреле. Однако тогда отставки не случилось из-за возражений со стороны Госдепа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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