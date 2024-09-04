Блинкен созвонился с подавшим в отставку Кулебой

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после его отставки. Об этом Блинкен сообщил в соцсести. Он отметил, что поблагодарил Кулебу за работу.
«Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины», — написал Блинкен. Сообщение появилось в соцсети Х.
Ранее стало известно о массовых отставках в правительстве Украины. Заявление об уходе с поста главы МИД страны написал Дмитрий Кулеба. По данным журнала The Economist, вопрос об увольнении Кулебы был решен еще в апреле. Однако тогда отставки не случилось из-за возражений со стороны Госдепа.
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