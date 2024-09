The Economist узнал, что Зеленский не увольнял Кулебу из-за давления США

Дмитрия Кулебу должны были уволить еще весной Фото: Официальный сайт президента Украины Вопрос об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы был решен еще в апреле. Об этом заявил британский журнал The Economist, отметив, что тогда отставки не случилось из-за возражений со стороны Госдепа. «Еще в апреле появились слухи, что место Кулебы займет его заместитель Андрей Сибига, который в прошлом работал в офисе президента. Однако именно давление со стороны Госдепартамента не позволило реализовать эти планы», — пишет журнал The Economist . Уточняется, что нынешняя подача заявления Кулебы на увольнение связана с тем, что в Штатах больше озабочены предвыборной гонкой. Ранее журнал The Economist заявил, что перестановки в правительстве Украины наводят на мысли о дисфункции исполнительной власти. Сообщается, что члены партии президента Украины Владимира Зеленского сделали процедуры посмешищем, а три из семи голосований провалились.

