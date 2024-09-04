04 сентября 2024

В челябинском роддоме назвали самые необычные имена в августе

Роддом ЮУГМУ: необычными именами для детей в Челябинске стали Теона и Адам
© Служба новостей «URA.RU»
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За семь месяцев в челябинской клинике родилось 1634 ребенка
За семь месяцев в челябинской клинике родилось 1634 ребенка Фото:

В августе в роддоме клиники Южно-Уральского госмедуниверситета (ЮУГМУ) Челябинска родилось 206 детей, среди которых самые необычные имена — Теона и Адам. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе медучреждения.

«Самые необычные имена, которые давали своим детям родители — Теона и Адам. В числе популярных оказались — Анастасия, София, Ева, Александр и Александра, Тимофей, Арсений», — говорится в сообщении клиники. В этом месяце также было зарегистрировано рождение королевской двойни и 69 детей, которые появились на свет с помощью кесарева сечения.

Статистика рождаемости в роддоме ЮУГМУ за август показывает, что мальчиков родилось больше, чем девочек — 105 против 99. Самым крупным малышом стал мальчик весом 5160 граммов, а самой маленькой новорожденной оказалась девочка весом всего 1700 граммов. С начала года в клинике родилось 1634 ребенка, включая 26 двоен и одну тройню.

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В августе в роддоме клиники Южно-Уральского госмедуниверситета (ЮУГМУ) Челябинска родилось 206 детей, среди которых самые необычные имена — Теона и Адам. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе медучреждения. «Самые необычные имена, которые давали своим детям родители — Теона и Адам. В числе популярных оказались — Анастасия, София, Ева, Александр и Александра, Тимофей, Арсений», — говорится в сообщении клиники. В этом месяце также было зарегистрировано рождение королевской двойни и 69 детей, которые появились на свет с помощью кесарева сечения. Статистика рождаемости в роддоме ЮУГМУ за август показывает, что мальчиков родилось больше, чем девочек — 105 против 99. Самым крупным малышом стал мальчик весом 5160 граммов, а самой маленькой новорожденной оказалась девочка весом всего 1700 граммов. С начала года в клинике родилось 1634 ребенка, включая 26 двоен и одну тройню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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