На Дальнем Востоке запустят производство гражданских беспилотников

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин объявил о запуске производства гражданских беспилотников Фото:
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ВЭФ-2024

На Дальнем Востоке планируется начать производство гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«На Дальнем Востоке будет запущено производство гражданских беспилотников», — заявил президент. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Данная инициатива направлена на укрепление технологического потенциала региона.

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На Дальнем Востоке планируется начать производство гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «На Дальнем Востоке будет запущено производство гражданских беспилотников», — заявил президент. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Данная инициатива направлена на укрепление технологического потенциала региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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