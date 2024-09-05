На Дальнем Востоке запустят производство гражданских беспилотников

Владимир Путин объявил о запуске производства гражданских беспилотников
новость из сюжетаВЭФ-2024
На Дальнем Востоке планируется начать производство гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«На Дальнем Востоке будет запущено производство гражданских беспилотников», — заявил президент. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Данная инициатива направлена на укрепление технологического потенциала региона.
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