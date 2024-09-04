Владелец концерна «Калина» в Екатеринбурге продает весь российский бизнес

05 сентября 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Сумма сделки может достигать 40 млрд рублей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Нидерландско-британская организация Unilever (один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса) продает все свои российские активы, куда входит концерн «Калина» в Екатеринбурге, производящий косметику. Покупателем выступает группа компаний «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала, которая в прошлом году выкупила активы Heineken всего за один евро. Об этом рассказал источник. «Потенциальным покупателем российского бизнеса холдинга Unilever со штаб-квартирой в Лондоне выступает группа „Арнест“» — передает «Коммерсант» слова собеседника. По его словам, правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями уже одобрила сделку. По данным другого осведомленного источника, сделку одобрили в конце августа. Ее сумма с учетом дисконта, по данным РБК, составила 35-40 млрд рублей. При этом на конец 2022 года Unilever оценивал бизнес в России в 900 млн евро (87,2 млрд рублей по текущему курсу). На концерне «Калина» производят косметику от брендов «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки» и другие. Согласно информации на официальном сайте, на фабрике в Екатеринбурге установлены 16 производственных линий и трудятся тысяча человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерландско-британская организация Unilever (один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса) продает все свои российские активы, куда входит концерн «Калина» в Екатеринбурге, производящий косметику. Покупателем выступает группа компаний «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала, которая в прошлом году выкупила активы Heineken всего за один евро. Об этом рассказал источник. «Потенциальным покупателем российского бизнеса холдинга Unilever со штаб-квартирой в Лондоне выступает группа „Арнест“» — передает «Коммерсант» слова собеседника. По его словам, правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями уже одобрила сделку. По данным другого осведомленного источника, сделку одобрили в конце августа. Ее сумма с учетом дисконта, по данным РБК, составила 35-40 млрд рублей. При этом на конец 2022 года Unilever оценивал бизнес в России в 900 млн евро (87,2 млрд рублей по текущему курсу). На концерне «Калина» производят косметику от брендов «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки» и другие. Согласно информации на официальном сайте, на фабрике в Екатеринбурге установлены 16 производственных линий и трудятся тысяча человек.