Заложники системы: курганские таксисты в шоке от несправедливости из-за лицензий

Курганцы жалуются на несправедливую работу в одном из сервисов такси

07 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Курганские таксисты жалуются на несправедливость Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане таксисты сталкиваются с серьезными проблемами после получения лицензии на перевозку пассажиров. В некоторых случаях разрешение мешает продать машину и даже зарабатывать на жизнь. Водители поделились с корреспондентом URA.RU своими переживаниями. Курганские водители возмущены неравноправием после введения нового закона о такси. Год назад звучали угрозы, что при отсутствии лицензии заявок не дадут. Законопослушные водители оформили документы, а другие — нет. Но спустя год ничего не изменилось. Те, кто не стал получать лицензию, продолжают зарабатывать в такси. А вот законопослушные столкнулись с проблемами. «После того, как моя машина стала „светиться“ в базах как обладатель лицензии, продать ее стало практически невозможно», — говорит один из таксистов. Покупатели, видя в истории машины работу в такси, игнорируют даже сниженную цену. Еще одна проблема — система приоритетов в приложениях для заказа такси не приносит ожидаемой пользы. Водитель рассказал: «Дополнительные баллы к приоритету обещают больше заказов, но на деле это не работает». Он отметил, что в некоторых сервисах система эффективна, в отличие от того такси, где он работает. С сентября 2024 года появилось еще одно требование. Таксисты, получившие лицензию, обязаны страховать пассажиров, что влечет за собой дополнительные расходы порядка 3400 рублей в год. В случае отсутствия такой страховки на водителя, имеющего лицензию, могут наложить штраф до 50 тысяч рублей. В то же время его нелегальные коллеги избегают этих затрат. «Платишь за все и за всех. При этом те, кто ездит без лицензии, зарабатывают больше», — выразил свое негодование по поводу текущей ситуации на рынке такси один из водителей. Легальные перевозчики несут дополнительные финансовые нагрузки, в то время как нелегальные водители избегают многих из них и продолжают работать без каких-либо ограничений. К проблемам добавляется сложная система налогообложения. Агрегатор такси берет процент с каждого заказа и теперь самостоятельно платит налоги за водителей, что хоть и удобно, но не уменьшает общее бремя налоговых отчислений для легальных таксистов. Различия в условиях работы легальных и нелегальных перевозчиков создают напряженность и требуют решения на уровне законодательства и контроля со стороны государства, считают водители. Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-службе сервиса, на который поступила жалоба. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане таксисты сталкиваются с серьезными проблемами после получения лицензии на перевозку пассажиров. В некоторых случаях разрешение мешает продать машину и даже зарабатывать на жизнь. Водители поделились с корреспондентом URA.RU своими переживаниями. Курганские водители возмущены неравноправием после введения нового закона о такси. Год назад звучали угрозы, что при отсутствии лицензии заявок не дадут. Законопослушные водители оформили документы, а другие — нет. Но спустя год ничего не изменилось. Те, кто не стал получать лицензию, продолжают зарабатывать в такси. А вот законопослушные столкнулись с проблемами. «После того, как моя машина стала „светиться“ в базах как обладатель лицензии, продать ее стало практически невозможно», — говорит один из таксистов. Покупатели, видя в истории машины работу в такси, игнорируют даже сниженную цену. Еще одна проблема — система приоритетов в приложениях для заказа такси не приносит ожидаемой пользы. Водитель рассказал: «Дополнительные баллы к приоритету обещают больше заказов, но на деле это не работает». Он отметил, что в некоторых сервисах система эффективна, в отличие от того такси, где он работает. С сентября 2024 года появилось еще одно требование. Таксисты, получившие лицензию, обязаны страховать пассажиров, что влечет за собой дополнительные расходы порядка 3400 рублей в год. В случае отсутствия такой страховки на водителя, имеющего лицензию, могут наложить штраф до 50 тысяч рублей. В то же время его нелегальные коллеги избегают этих затрат. «Платишь за все и за всех. При этом те, кто ездит без лицензии, зарабатывают больше», — выразил свое негодование по поводу текущей ситуации на рынке такси один из водителей. Легальные перевозчики несут дополнительные финансовые нагрузки, в то время как нелегальные водители избегают многих из них и продолжают работать без каких-либо ограничений. К проблемам добавляется сложная система налогообложения. Агрегатор такси берет процент с каждого заказа и теперь самостоятельно платит налоги за водителей, что хоть и удобно, но не уменьшает общее бремя налоговых отчислений для легальных таксистов. Различия в условиях работы легальных и нелегальных перевозчиков создают напряженность и требуют решения на уровне законодательства и контроля со стороны государства, считают водители. Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-службе сервиса, на который поступила жалоба. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.