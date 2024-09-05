В Гомеле загорелся кирпичный склад после падения сбитого дрона

В белорусском городе Гомель произошло возгорание кирпичного склада после падения туда, предположительно, сбитого БПЛА. Об этом сообщает МЧС Белоруссии.
«В результате падения предположительно сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му переулку Ильича», — приводится в сообщении ведомства. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, никто из людей не пострадал.
Огонь охватил около пяти квадратных метров кровли здания. Ранее в ночь на 5 сентября белорусские военные сообщили о нарушении государственной границы беспилотниками и предприняли меры по их уничтожению. До этого поступали сообщения очевидцев о наблюдении «огненного шара» в небе над Гомелем.
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