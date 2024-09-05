Минобороны России сообщило об атаке беспилотника на Беларусь

Белорусские ПВО сбили беспилотник, который нарушил государственную границу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Белоруссии зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, БПЛА», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что беспилотник был уничтожен. Остальные подробности инцидента не раскрываются.
Ранее жители Гомеля сообщили о двух взрывах, после которых в небе был замечен горящий объект. После председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что мониторинговые ресурсы указали на проникновение БПЛА на территорию страны.
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