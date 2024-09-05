Минобороны России сообщило об атаке беспилотника на Беларусь

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Белорусские ПВО зафиксировали факт нарушения границы страны
Белорусские ПВО зафиксировали факт нарушения границы страны Фото:

Белорусские ПВО сбили беспилотник, который нарушил государственную границу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Белоруссии зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, БПЛА», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что беспилотник был уничтожен. Остальные подробности инцидента не раскрываются.

Ранее жители Гомеля сообщили о двух взрывах, после которых в небе был замечен горящий объект. После председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что мониторинговые ресурсы указали на проникновение БПЛА на территорию страны.

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Белорусские ПВО сбили беспилотник, который нарушил государственную границу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Белоруссии зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, БПЛА», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что беспилотник был уничтожен. Остальные подробности инцидента не раскрываются. Ранее жители Гомеля сообщили о двух взрывах, после которых в небе был замечен горящий объект. После председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что мониторинговые ресурсы указали на проникновение БПЛА на территорию страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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