Shot: в Белоруссии сообщили о взрывах и огненном предмете над Гомелем

05 сентября 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

В небе на Гомелем появился полыхающий предмет, пишет Shot Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах и огненном предмете в небе. О этом пишет telegram-канал. «Около 40 минут назад жители города Гомель услышали два громких звука похожих на взрывы», — сообщает Shot. Уточняется, что далее в небе появился полыхающих предмет. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах и огненном предмете в небе. О этом пишет telegram-канал. «Около 40 минут назад жители города Гомель услышали два громких звука похожих на взрывы», — сообщает Shot. Уточняется, что далее в небе появился полыхающих предмет. О пострадавших и разрушениях не сообщается.