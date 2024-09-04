04 сентября 2024

Shot: в Белоруссии сообщили о взрывах и огненном предмете над Гомелем

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
В небе на Гомелем появился полыхающий предмет, пишет Shot Фото:

Жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах и огненном предмете в небе. О этом пишет telegram-канал.

«Около 40 минут назад жители города Гомель услышали два громких звука похожих на взрывы», — сообщает Shot. Уточняется, что далее в небе появился полыхающих предмет. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах и огненном предмете в небе. О этом пишет telegram-канал. «Около 40 минут назад жители города Гомель услышали два громких звука похожих на взрывы», — сообщает Shot. Уточняется, что далее в небе появился полыхающих предмет. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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