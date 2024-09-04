Shot: в Белоруссии сообщили о взрывах и огненном предмете над Гомелем

В небе на Гомелем появился полыхающий предмет, пишет Shot
Жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах и огненном предмете в небе. О этом пишет telegram-канал.
«Около 40 минут назад жители города Гомель услышали два громких звука похожих на взрывы», — сообщает Shot. Уточняется, что далее в небе появился полыхающих предмет. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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