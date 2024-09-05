Свердловский экс-борец с коррупцией просится из-за решетки на СВО

Арестованный экс-сотрудник свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков просится на СВО

05 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Пока просьбы Андрея Дьякова не удовлетворили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, обвиненный в коррупции, просится на СВО. Информацию, озвученную в СМИ, URA.RU подтвердил источник. По его словам, Дьяков уже неоднократно просил отпустить его на СВО и писал соответствующие письма. Однако в просьбе ему отказали, так как уголовное дело бывшего полицейского имеет особую важность и курируется федеральным управлением ФСБ. Под уголовное преследование полковник попал в мае. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки суммой 200 миллионов рублей. Следствие считает, что как минимум часть этих денег полковнику мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Сам Дьяков вину не признает и считает, что бизнесмен, которого он считал другом, оговорил его под давлением. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, обвиненный в коррупции, просится на СВО. Информацию, озвученную в СМИ, URA.RU подтвердил источник. По его словам, Дьяков уже неоднократно просил отпустить его на СВО и писал соответствующие письма. Однако в просьбе ему отказали, так как уголовное дело бывшего полицейского имеет особую важность и курируется федеральным управлением ФСБ. Под уголовное преследование полковник попал в мае. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки суммой 200 миллионов рублей. Следствие считает, что как минимум часть этих денег полковнику мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Сам Дьяков вину не признает и считает, что бизнесмен, которого он считал другом, оговорил его под давлением. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.