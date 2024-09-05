Свердловский экс-борец с коррупцией просится из-за решетки на СВО

Арестованный экс-сотрудник свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков просится на СВО
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Продление меры пресечения Дьякову Андрею в суде Центрального района. Челябинск, клетка, арест, преступление, суд, дьяков андрей
Пока просьбы Андрея Дьякова не удовлетворили Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, обвиненный в коррупции, просится на СВО. Информацию, озвученную в СМИ, URA.RU подтвердил источник.

По его словам, Дьяков уже неоднократно просил отпустить его на СВО и писал соответствующие письма. Однако в просьбе ему отказали, так как уголовное дело бывшего полицейского имеет особую важность и курируется федеральным управлением ФСБ.

Под уголовное преследование полковник попал в мае. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки суммой 200 миллионов рублей. Следствие считает, что как минимум часть этих денег полковнику мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Сам Дьяков вину не признает и считает, что бизнесмен, которого он считал другом, оговорил его под давлением. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, обвиненный в коррупции, просится на СВО. Информацию, озвученную в СМИ, URA.RU подтвердил источник. По его словам, Дьяков уже неоднократно просил отпустить его на СВО и писал соответствующие письма. Однако в просьбе ему отказали, так как уголовное дело бывшего полицейского имеет особую важность и курируется федеральным управлением ФСБ. Под уголовное преследование полковник попал в мае. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки суммой 200 миллионов рублей. Следствие считает, что как минимум часть этих денег полковнику мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Сам Дьяков вину не признает и считает, что бизнесмен, которого он считал другом, оговорил его под давлением. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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