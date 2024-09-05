Лавров рассказал, как Россия пытается спасти Дурова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках властей страны установить контакт с адвокатами основателя Telegram Павла Дурова, который был задержан во Франции. Поначалу адвокаты обещали рассмотреть российские предложения о содействии, однако затем перестали отвечать на запросы.
«Мы продолжаем работать с тем, чтобы получить максимально подробную и понятную информацию, но они исходят из того, что поскольку [у Дурова] есть французское гражданство и он задержан на французской территории, то применяется французское законодательство. И его французское гражданство в данном случае имеет приоритет», — рассказал Лавров в интервью телеканалу РБК на ВЭФ-2024.
Глава МИД РФ также выразил сомнение в отсутствии политической подоплеки в этом деле, упомянув давнюю тенденцию Запада к контролю над значимыми информационными ресурсами. Он напомнил о случаях отказа в аккредитации RT и Sputnik во Франции, а также о последующих подобных запретах в США.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал власти Франции, арестовавших основателя Telegram Павла Дурова. Он назвал их действия избирательными. Также глава государства добавил, что у России никаких претензий к Дурову нет, а действия Франции не очень понятны и носят сугубо избирательный характер.
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