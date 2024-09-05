Политика «Тогда и других надо закрывать»: Путин раскритиковал власти Франции, арестовавших Дурова Путин: действия Франции в отношении Павла Дурова не очень понятны 05 сентября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 + Путин заявил, что власти Франции избирательно подошли к аресту Дурова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Президент России Владимир Путин высказал критику в адрес Франции в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Он назвал действия французских властей избирательными. «Если с Дуровым так поступают, то и других надо закрывать», — заявил президент на Восточном экономическом форуме. Также он добавил, что у России никаких претензий к Дурову нет, а действия Франции не очень понятны и носят сугубо избирательный характер. Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже, что вызвало значительную критику общественности в различных странах. Во Франции Дурова подозревают в совершении десяти правонарушений и уголовных преступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин высказал критику в адрес Франции в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Он назвал действия французских властей избирательными. «Если с Дуровым так поступают, то и других надо закрывать», — заявил президент на Восточном экономическом форуме. Также он добавил, что у России никаких претензий к Дурову нет, а действия Франции не очень понятны и носят сугубо избирательный характер. Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже, что вызвало значительную критику общественности в различных странах. Во Франции Дурова подозревают в совершении десяти правонарушений и уголовных преступлений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям