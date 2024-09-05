«Тогда и других надо закрывать»: Путин раскритиковал власти Франции, арестовавших Дурова

Президент России Владимир Путин высказал критику в адрес Франции в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Он назвал действия французских властей избирательными.
«Если с Дуровым так поступают, то и других надо закрывать», — заявил президент на Восточном экономическом форуме. Также он добавил, что у России никаких претензий к Дурову нет, а действия Франции не очень понятны и носят сугубо избирательный характер.
Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже, что вызвало значительную критику общественности в различных странах. Во Франции Дурова подозревают в совершении десяти правонарушений и уголовных преступлений.
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