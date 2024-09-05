«Тогда и других надо закрывать»: Путин раскритиковал власти Франции, арестовавших Дурова

Путин: действия Франции в отношении Павла Дурова не очень понятны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин заявил, что власти Франции избирательно подошли к аресту Дурова Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин высказал критику в адрес Франции в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Он назвал действия французских властей избирательными.

«Если с Дуровым так поступают, то и других надо закрывать», — заявил президент на Восточном экономическом форуме. Также он добавил, что у России никаких претензий к Дурову нет, а действия Франции не очень понятны и носят сугубо избирательный характер.

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже, что вызвало значительную критику общественности в различных странах. Во Франции Дурова подозревают в совершении десяти правонарушений и уголовных преступлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин высказал критику в адрес Франции в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Он назвал действия французских властей избирательными. «Если с Дуровым так поступают, то и других надо закрывать», — заявил президент на Восточном экономическом форуме. Также он добавил, что у России никаких претензий к Дурову нет, а действия Франции не очень понятны и носят сугубо избирательный характер. Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже, что вызвало значительную критику общественности в различных странах. Во Франции Дурова подозревают в совершении десяти правонарушений и уголовных преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...