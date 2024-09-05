Зеленский пригласил Россию на переговоры ради завершения конфликта

Зеленский: Россия обязательно должна приехать на второй саммит мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что без участия России не получится завершить спецоперацию на Украине. Поэтому он считает, что представители РФ обязательно должны приехать на второй мирный саммит.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить этот конфликт дипломатически очень сложно», — сказал Зеленский. Такое заявление прозвучало во время его интервью каналу NBC.

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Украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что без участия России не получится завершить спецоперацию на Украине. Поэтому он считает, что представители РФ обязательно должны приехать на второй мирный саммит. «Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить этот конфликт дипломатически очень сложно», — сказал Зеленский. Такое заявление прозвучало во время его интервью каналу NBC.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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