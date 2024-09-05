Зеленский пригласил Россию на переговоры ради завершения конфликта

Зеленский: Россия обязательно должна приехать на второй саммит мира

Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что без участия России не получится завершить спецоперацию на Украине. Поэтому он считает, что представители РФ обязательно должны приехать на второй мирный саммит.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить этот конфликт дипломатически очень сложно», — сказал Зеленский. Такое заявление прозвучало во время его интервью каналу NBC.