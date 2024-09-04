Вице-губернатор ХМАО оценил возможности построенной больницы-долгостроя

Нижневартовская окружная больница является самым современным в Югре медицинским центром. Об этом в соцсети заявил вице-губернатор округа Азат Ислаев после осмотра учреждения и его официального запуска.
«Сегодня врио губернатора Руслан Николаевич Кухарук и главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Владимирович Сатинов доложили вице-премьеру Правительства России Татьяне Алексеевне Голиковой об официальном запуске медучреждения. Все благодарят строителей и врачей за отличные условия, созданные в самом современном в Югре медицинском центре», — сообщил Ислаев на своей странице в соцсети vk.com.
Полноценно работать больница начала 3 сентября. За несколько дней в ней уже было проведено 54 операции. Ислаев поблагодарил коллег, за то, что за два года больница-долгострой наконец-то начала функционировать.
Югорчане ждали открытия Нижневартовской окружной больницы 17 лет. Столько прошло времени от решения о необходимости ее строительства до ввода в эксплуатацию. При этом процесс возведения учреждения занял 12 лет — подрядчики срывали сроки, а кураторы становились фигурантами уголовных дел.
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