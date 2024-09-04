04 сентября 2024

Вице-губернатор ХМАО оценил возможности построенной больницы-долгостроя

Ислаев: Нижневартовская больница — самый современный медицинский центр в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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За несколько дней работы в больнице провели уже 54 операции
За несколько дней работы в больнице провели уже 54 операции Фото:

Нижневартовская окружная больница является самым современным в Югре медицинским центром. Об этом в соцсети заявил вице-губернатор округа Азат Ислаев после осмотра учреждения и его официального запуска.

«Сегодня врио губернатора Руслан Николаевич Кухарук и главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Владимирович Сатинов доложили вице-премьеру Правительства России Татьяне Алексеевне Голиковой об официальном запуске медучреждения. Все благодарят строителей и врачей за отличные условия, созданные в самом современном в Югре медицинском центре», — сообщил Ислаев на своей странице в соцсети vk.com.

Полноценно работать больница начала 3 сентября. За несколько дней в ней уже было проведено 54 операции. Ислаев поблагодарил коллег, за то, что за два года больница-долгострой наконец-то начала функционировать.

Югорчане ждали открытия Нижневартовской окружной больницы 17 лет. Столько прошло времени от решения о необходимости ее строительства до ввода в эксплуатацию. При этом процесс возведения учреждения занял 12 лет — подрядчики срывали сроки, а кураторы становились фигурантами уголовных дел.

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Нижневартовская окружная больница является самым современным в Югре медицинским центром. Об этом в соцсети заявил вице-губернатор округа Азат Ислаев после осмотра учреждения и его официального запуска. «Сегодня врио губернатора Руслан Николаевич Кухарук и главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Владимирович Сатинов доложили вице-премьеру Правительства России Татьяне Алексеевне Голиковой об официальном запуске медучреждения. Все благодарят строителей и врачей за отличные условия, созданные в самом современном в Югре медицинском центре», — сообщил Ислаев на своей странице в соцсети vk.com. Полноценно работать больница начала 3 сентября. За несколько дней в ней уже было проведено 54 операции. Ислаев поблагодарил коллег, за то, что за два года больница-долгострой наконец-то начала функционировать. Югорчане ждали открытия Нижневартовской окружной больницы 17 лет. Столько прошло времени от решения о необходимости ее строительства до ввода в эксплуатацию. При этом процесс возведения учреждения занял 12 лет — подрядчики срывали сроки, а кураторы становились фигурантами уголовных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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