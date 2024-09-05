05 сентября 2024

Павел Дуров впервые после ареста во Франции вышел на связь

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Дуров впервые с 24 августа обратился к аудитории
Дуров впервые с 24 августа обратился к аудитории Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров впервые с 24 августа, когда его задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже, высказался о своем аресте. Заявление предпринимателя из России опубликовано в его telegram-канале.

«Спасибо всем за поддержку и любовь!.. Утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов каждый день», — высказался Дуров.

Также предприниматель выразил надежду, что события, связанные с его арестом во Франции, позволят в будущем сделать всю индустрию социальных сетей, в том числе Telegram, более безопасной и сильной. Дуров поблагодарил поддержавших его за любовь и мемы в соцсетях.

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Основатель Telegram Павел Дуров впервые с 24 августа, когда его задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже, высказался о своем аресте. Заявление предпринимателя из России опубликовано в его telegram-канале. «Спасибо всем за поддержку и любовь!.. Утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов каждый день», — высказался Дуров. Также предприниматель выразил надежду, что события, связанные с его арестом во Франции, позволят в будущем сделать всю индустрию социальных сетей, в том числе Telegram, более безопасной и сильной. Дуров поблагодарил поддержавших его за любовь и мемы в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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