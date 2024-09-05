Россия нашла ответ на санкции против Симоньян и ее медиагруппы

Россия введет ограничения на распространение информации для американских СМИ в ответ на санкции США против медиагруппы «Россия Сегодня». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Меры, которые станут ограничениями для [американских] СМИ в распространении их информации, здесь будут», — подчеркнул Песков в беседе с РИА Новости. Так пресс-секретарь прокомментировал введение рестрикций со стороны Вашингтона. Он также отметил, что зеркальные меры невозможны из-за отсутствия в США аналогичных государственных медиаструктур.
Решение о введении ограничений последовало после того, как США объявили о санкциях против «России Сегодня», включая РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Санкции также затронули главного редактора медиагруппы Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров.
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