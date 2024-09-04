Минфин США вводит санкции против Симоньян

Против Маргариты Симоньян Минфин США вводит санкции
Министерство финансов США вводит санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Об этом сообщили в американском ведомстве.
«Минфин США вводит санкции против RT и Симоньян, следует из заявления», — пишет ТАСС. Кроме того, Штаты ввели санкции против двух организаций и 10 лиц по обвинению в будто бы враждебном влиянии на выборы президента в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.