Минфин США вводит санкции против Симоньян

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Панельная сессия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Маргариты Симоньян, Евгении Гуцул, Юлии Барановской, Анны Кузнецовой и Владимира Легойды. День второй., симоньян маргарита
Против Маргариты Симоньян Минфин США вводит санкции Фото:

Министерство финансов США вводит санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Об этом сообщили в американском ведомстве.

«Минфин США вводит санкции против RT и Симоньян, следует из заявления», — пишет ТАСС. Кроме того, Штаты ввели санкции против двух организаций и 10 лиц по обвинению в будто бы враждебном влиянии на выборы президента в стране.

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Министерство финансов США вводит санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Об этом сообщили в американском ведомстве. «Минфин США вводит санкции против RT и Симоньян, следует из заявления», — пишет ТАСС. Кроме того, Штаты ввели санкции против двух организаций и 10 лиц по обвинению в будто бы враждебном влиянии на выборы президента в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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