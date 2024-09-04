Минфин США вводит санкции против Симоньян

04 сентября 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Против Маргариты Симоньян Минфин США вводит санкции Фото: Роман Наумов © URA.RU Министерство финансов США вводит санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Об этом сообщили в американском ведомстве. «Минфин США вводит санкции против RT и Симоньян, следует из заявления», — пишет ТАСС. Кроме того, Штаты ввели санкции против двух организаций и 10 лиц по обвинению в будто бы враждебном влиянии на выборы президента в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов США вводит санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Об этом сообщили в американском ведомстве. «Минфин США вводит санкции против RT и Симоньян, следует из заявления», — пишет ТАСС. Кроме того, Штаты ввели санкции против двух организаций и 10 лиц по обвинению в будто бы враждебном влиянии на выборы президента в стране.