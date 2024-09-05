«Мистера кредо» обвинили в многомиллионном мошенничестве и срыве концерта в Казахстане

Звездного певца Mr. Credo (Александр Махонин, из Екатеринбурга) обвинили в мошенничестве за неявку на концерт в Казахстане и присвоении гонорара в 5,4 миллиона рублей, которые артист не собирается возвращать. Деньги певцу передали наличными без каких-либо договоров, что являлось одним из его условий. Информация об этом появилась в Telegram.
«Компания Suarg Astana договорилась с Махониным о его участии в ретро-фесте в Астане и Алма-Ате 13—14 июля. Он выставил ценник и согласился. Деньги передавали наличными двумя частями в квартире Махонина — без всяких договоров и расписок, это было условием артиста. Организаторы поверили, выполнили требования, но на фест артист так и не прибыл», — передает telegram-канал Mash.
Махонин уверил организаторов, что у него просрочился паспорт РФ, из-за чего не может приехать. В связи с этим, его попросили вернуть гонорар, но тот отказался, заявив, что организаторы не выполнили некоторые условия из райдера. После этого он пропал, а представители компании выяснили, что Махонину запрещен выезд из РФ из-за долгов по налогам и штрафам. За дело взялись сотрудники полиции.
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