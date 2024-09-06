Новый бойфренд экс-супруги Гуфа оказался сыном ГФИ Тюменской области

Новый бойфренд Айзы, экс-супруги рэпера Гуфа (Алексея Долматова), Степан Кузьменко оказался сыном главного федерального инспектора Тюменской области. Сейчас он работает нефтяником в Нижневартовске, а со звездной блогершей познакомился на Бали.
«Я его уговаривала держаться подальше от меня. Но он был непреклонен», — призналась Айза, рассказывая об отношениях со Степаном в своем telegram-канале. Пара познакомилась на Бали, а спустя время блогерша опубликовала совместные фото с новым избранником.
Оказалось, Степан — сын главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко. Кроме того, источник URA.RU в политическом истеблишменте уточнил, что новый парень Айзы также приходится родственником и семье мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Кузьменко-младший — брат жены главы столицы ХМАО Марии Ряшиной. В своих соцсетях брат с сестрой не раз публиковали совместные фото, а сам Кузьменко любит проводить время с детьми Ряшиных. «Ты просто офигенный дядя нашим детям! <…> Ты подменяешь Максима, когда это нужно», — рассказала жена Ряшина в своих соцсетях.
Корреспондент URA.RU попытался связаться со Степаном Кузьменко, чтобы уточнить родственные связи. На момент публикации ответ не поступил.
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