Новый бойфренд экс-супруги Гуфа оказался сыном ГФИ Тюменской области

Новым парнем экс-супруги Гуфа Айзы оказался сын ГФИ Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новым парнем Айзы оказался сын ГФИ Тюменской области
Новым парнем Айзы оказался сын ГФИ Тюменской области Фото:

Новый бойфренд Айзы, экс-супруги рэпера Гуфа (Алексея Долматова), Степан Кузьменко оказался сыном главного федерального инспектора Тюменской области. Сейчас он работает нефтяником в Нижневартовске, а со звездной блогершей познакомился на Бали.

«Я его уговаривала держаться подальше от меня. Но он был непреклонен», — призналась Айза, рассказывая об отношениях со Степаном в своем telegram-канале. Пара познакомилась на Бали, а спустя время блогерша опубликовала совместные фото с новым избранником.

Оказалось, Степан — сын главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко. Кроме того, источник URA.RU в политическом истеблишменте уточнил, что новый парень Айзы также приходится родственником и семье мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Кузьменко-младший — брат жены главы столицы ХМАО Марии Ряшиной. В своих соцсетях брат с сестрой не раз публиковали совместные фото, а сам Кузьменко любит проводить время с детьми Ряшиных. «Ты просто офигенный дядя нашим детям! <…> Ты подменяешь Максима, когда это нужно», — рассказала жена Ряшина в своих соцсетях.

Корреспондент URA.RU попытался связаться со Степаном Кузьменко, чтобы уточнить родственные связи. На момент публикации ответ не поступил.

Новый бойфренд Айзы любит проводит время с детьми Ряшиных
Новый бойфренд Айзы любит проводит время с детьми Ряшиных
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый бойфренд Айзы, экс-супруги рэпера Гуфа (Алексея Долматова), Степан Кузьменко оказался сыном главного федерального инспектора Тюменской области. Сейчас он работает нефтяником в Нижневартовске, а со звездной блогершей познакомился на Бали. «Я его уговаривала держаться подальше от меня. Но он был непреклонен», — призналась Айза, рассказывая об отношениях со Степаном в своем telegram-канале. Пара познакомилась на Бали, а спустя время блогерша опубликовала совместные фото с новым избранником. Оказалось, Степан — сын главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко. Кроме того, источник URA.RU в политическом истеблишменте уточнил, что новый парень Айзы также приходится родственником и семье мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Кузьменко-младший — брат жены главы столицы ХМАО Марии Ряшиной. В своих соцсетях брат с сестрой не раз публиковали совместные фото, а сам Кузьменко любит проводить время с детьми Ряшиных. «Ты просто офигенный дядя нашим детям! <…> Ты подменяешь Максима, когда это нужно», — рассказала жена Ряшина в своих соцсетях. Корреспондент URA.RU попытался связаться со Степаном Кузьменко, чтобы уточнить родственные связи. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...