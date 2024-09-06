Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

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Деньги. Челябинск, валюта, лари, грузинские деньги, грузинский лари
Ограничения на снятие наличных средств в иностранной валюте продлены до 2025 года Фото:

Ограничения по снятию наличной иностранной валюты продлены до 9 марта 2025 года. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора. Такое решение было принято в связи с ведением санкций против Московской Биржи.

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«Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — говорится на сайте. Отмечается, что лимит на сумму, которую каждый член семьи, выезжающий за рубеж, может взять с собой, сохраняется в размере 10 тысяч долларов. Остальные средства можно получить только в рублях.

С 13 июня Мосбиржа остановила торги иностранной валюты. Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев заявлял, что это может привести к полной потере накоплений россиян. Также на полгода продлен запрет на взятие комиссий за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро. Отмечается, что юридическим лицам, которые не являются резидентам России, запрещена выдача наличных в евро, долларах, юанях, стерлингах до 9 марта 2025 года.

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Ограничения по снятию наличной иностранной валюты продлены до 9 марта 2025 года. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора. Такое решение было принято в связи с ведением санкций против Московской Биржи. «Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — говорится на сайте. Отмечается, что лимит на сумму, которую каждый член семьи, выезжающий за рубеж, может взять с собой, сохраняется в размере 10 тысяч долларов. Остальные средства можно получить только в рублях. С 13 июня Мосбиржа остановила торги иностранной валюты. Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев заявлял, что это может привести к полной потере накоплений россиян. Также на полгода продлен запрет на взятие комиссий за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро. Отмечается, что юридическим лицам, которые не являются резидентам России, запрещена выдача наличных в евро, долларах, юанях, стерлингах до 9 марта 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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