Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

06 сентября 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Ограничения на снятие наличных средств в иностранной валюте продлены до 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ограничения по снятию наличной иностранной валюты продлены до 9 марта 2025 года. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора. Такое решение было принято в связи с ведением санкций против Московской Биржи. Новость по теме Как покупать доллары, что будет с торгами Мосбиржи после санкций: ЦБ ответил на главные вопросы «Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — говорится на сайте. Отмечается, что лимит на сумму, которую каждый член семьи, выезжающий за рубеж, может взять с собой, сохраняется в размере 10 тысяч долларов. Остальные средства можно получить только в рублях. С 13 июня Мосбиржа остановила торги иностранной валюты. Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев заявлял, что это может привести к полной потере накоплений россиян. Также на полгода продлен запрет на взятие комиссий за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро. Отмечается, что юридическим лицам, которые не являются резидентам России, запрещена выдача наличных в евро, долларах, юанях, стерлингах до 9 марта 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ограничения по снятию наличной иностранной валюты продлены до 9 марта 2025 года. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора. Такое решение было принято в связи с ведением санкций против Московской Биржи. «Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — говорится на сайте. Отмечается, что лимит на сумму, которую каждый член семьи, выезжающий за рубеж, может взять с собой, сохраняется в размере 10 тысяч долларов. Остальные средства можно получить только в рублях. С 13 июня Мосбиржа остановила торги иностранной валюты. Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев заявлял, что это может привести к полной потере накоплений россиян. Также на полгода продлен запрет на взятие комиссий за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро. Отмечается, что юридическим лицам, которые не являются резидентам России, запрещена выдача наличных в евро, долларах, юанях, стерлингах до 9 марта 2025 года.