Shot: Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется на СВО

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии. После освобождения он отправится в зону СВО.
«Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО», — пишет telegram-канал Shot. Адвокаты экс-министра обороны ДНР сообщили, что он получает разрешение всех необходимых ведомств для выхода из колонии и участия в специальной военной операции.
Сейчас лишение свободы Стрелкова заменили на службу в СВО. Осталось решить лишь некоторые формальности, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в ИК-5 в Кирово-Чепецке, где отбывал наказание Стрелков для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
В июле 2024 года Игорь Стрелков был этапирован в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке. Он был осужден на четыре года за публичные призывы к экстремизму. В колонии Стрелков выразил желание работать на швейном производстве.
В апреле стало известно, что Стрелков может быть направлен на военную службу, несмотря на судимость. Обычно судимость за экстремизм является препятствием для службы по контракту. Тогда telegram-канал Baza сообщал, что возможность для Стрелкова служить может появиться в случае отмены приговора судом апелляционной инстанции или помилования президентом, что позволит снять с него судимость.
Обновлено в 14:23 по мск: жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская в telegram-канале опровергла сообщения о его отправке в зону военной операции. По ее словам, его защита и семья такой информацией не располагает.
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Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии. После освобождения он отправится в зону СВО. «Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО», — пишет telegram-канал Shot. Адвокаты экс-министра обороны ДНР сообщили, что он получает разрешение всех необходимых ведомств для выхода из колонии и участия в специальной военной операции. Сейчас лишение свободы Стрелкова заменили на службу в СВО. Осталось решить лишь некоторые формальности, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ИК-5 в Кирово-Чепецке, где отбывал наказание Стрелков для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В июле 2024 года Игорь Стрелков был этапирован в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке. Он был осужден на четыре года за публичные призывы к экстремизму. В колонии Стрелков выразил желание работать на швейном производстве. В апреле стало известно, что Стрелков может быть направлен на военную службу, несмотря на судимость. Обычно судимость за экстремизм является препятствием для службы по контракту. Тогда telegram-канал Baza сообщал, что возможность для Стрелкова служить может появиться в случае отмены приговора судом апелляционной инстанции или помилования президентом, что позволит снять с него судимость. Обновлено в 14:23 по мск: жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская в telegram-канале опровергла сообщения о его отправке в зону военной операции. По ее словам, его защита и семья такой информацией не располагает.