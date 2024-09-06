Shot: Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется на СВО

06 сентября 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Гиркин-Стрелков выходит из колонии, пишет Shot Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии. После освобождения он отправится в зону СВО. «Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО», — пишет telegram-канал Shot. Адвокаты экс-министра обороны ДНР сообщили, что он получает разрешение всех необходимых ведомств для выхода из колонии и участия в специальной военной операции. Сейчас лишение свободы Стрелкова заменили на службу в СВО. Осталось решить лишь некоторые формальности, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ИК-5 в Кирово-Чепецке, где отбывал наказание Стрелков для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В июле 2024 года Игорь Стрелков был этапирован в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке. Он был осужден на четыре года за публичные призывы к экстремизму. В колонии Стрелков выразил желание работать на швейном производстве. В апреле стало известно, что Стрелков может быть направлен на военную службу, несмотря на судимость. Обычно судимость за экстремизм является препятствием для службы по контракту. Тогда telegram-канал Baza сообщал, что возможность для Стрелкова служить может появиться в случае отмены приговора судом апелляционной инстанции или помилования президентом, что позволит снять с него судимость. Обновлено в 14:23 по мск: жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская в telegram-канале опровергла сообщения о его отправке в зону военной операции. По ее словам, его защита и семья такой информацией не располагает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии. После освобождения он отправится в зону СВО. «Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО», — пишет telegram-канал Shot. Адвокаты экс-министра обороны ДНР сообщили, что он получает разрешение всех необходимых ведомств для выхода из колонии и участия в специальной военной операции. Сейчас лишение свободы Стрелкова заменили на службу в СВО. Осталось решить лишь некоторые формальности, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ИК-5 в Кирово-Чепецке, где отбывал наказание Стрелков для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В июле 2024 года Игорь Стрелков был этапирован в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке. Он был осужден на четыре года за публичные призывы к экстремизму. В колонии Стрелков выразил желание работать на швейном производстве. В апреле стало известно, что Стрелков может быть направлен на военную службу, несмотря на судимость. Обычно судимость за экстремизм является препятствием для службы по контракту. Тогда telegram-канал Baza сообщал, что возможность для Стрелкова служить может появиться в случае отмены приговора судом апелляционной инстанции или помилования президентом, что позволит снять с него судимость. Обновлено в 14:23 по мск: жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская в telegram-канале опровергла сообщения о его отправке в зону военной операции. По ее словам, его защита и семья такой информацией не располагает.