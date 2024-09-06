Симоньян ответила СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина

Симоньян призвала западных журналистов не кормить ее тщеславие своим фастфудом
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Симоньян посоветовала западным журналистам прекратить кормить ее тщеславие
Симоньян посоветовала западным журналистам прекратить кормить ее тщеславие Фото:

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на материалы в западных СМИ, в которых ее назвали «медиакоролевой президента России Владимира Путина». Она призвала журналистов «не подогревать ее тщеславие своим фастфудом».

«„Медиакоролева Путина“ — это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что иначе ее тщеславию будет «суждено разжиреть», и его придется «сажать на диету».

Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против двух организаций и десяти лиц, подозреваемых во влиянии на выборы в США, передает «Ридус». В ответ Россия ограничит распространение информации для американских СМИ.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на материалы в западных СМИ, в которых ее назвали «медиакоролевой президента России Владимира Путина». Она призвала журналистов «не подогревать ее тщеславие своим фастфудом». «„Медиакоролева Путина“ — это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что иначе ее тщеславию будет «суждено разжиреть», и его придется «сажать на диету». Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против двух организаций и десяти лиц, подозреваемых во влиянии на выборы в США, передает «Ридус». В ответ Россия ограничит распространение информации для американских СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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