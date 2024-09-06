Симоньян ответила СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на материалы в западных СМИ, в которых ее назвали «медиакоролевой президента России Владимира Путина». Она призвала журналистов «не подогревать ее тщеславие своим фастфудом».
«„Медиакоролева Путина“ — это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что иначе ее тщеславию будет «суждено разжиреть», и его придется «сажать на диету».
Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против двух организаций и десяти лиц, подозреваемых во влиянии на выборы в США, передает «Ридус». В ответ Россия ограничит распространение информации для американских СМИ.
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