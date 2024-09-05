05 сентября 2024

В новой больнице ХМАО роботы помогут пациентам восстановиться после инсульта

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую больницу в Нижневартовске оборудовали роботами-тренажерами
Новую больницу в Нижневартовске оборудовали роботами-тренажерами Фото:

В новой окружной больнице Нижневартовска роботы-тренажеры будут помогать пациентам восстанавливаться после инсульта. Оборудование с помощью специальной программы будет учить больных заново ходить. Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале.

«Это высокотехнологичное оборудование. Роботы ходят за человеком, передавая импульсы в головной мозг. Вся программа у нас настраивается в компьютере. Для округа это большой шаг в будущее», — рассказала инструктор-методист по лечебной физкультуре Ирина Деденко в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».

В медучреждении также есть томограф. «Для диагностики мы используем такое оборудование, которое помогает нам быстро и точно определять диагноз», — добавил заведующий рентгенодиагностическим отделением Евгений Шварцбурд.

В больнице уже начали принимать первых пациентов. Они высоко оценили техническую оснащенность отделений, питание и комфортные условия в палатах.

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В новой окружной больнице Нижневартовска роботы-тренажеры будут помогать пациентам восстанавливаться после инсульта. Оборудование с помощью специальной программы будет учить больных заново ходить. Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале. «Это высокотехнологичное оборудование. Роботы ходят за человеком, передавая импульсы в головной мозг. Вся программа у нас настраивается в компьютере. Для округа это большой шаг в будущее», — рассказала инструктор-методист по лечебной физкультуре Ирина Деденко в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально». В медучреждении также есть томограф. «Для диагностики мы используем такое оборудование, которое помогает нам быстро и точно определять диагноз», — добавил заведующий рентгенодиагностическим отделением Евгений Шварцбурд. В больнице уже начали принимать первых пациентов. Они высоко оценили техническую оснащенность отделений, питание и комфортные условия в палатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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