В новой больнице ХМАО роботы помогут пациентам восстановиться после инсульта

В новой окружной больнице Нижневартовска роботы-тренажеры будут помогать пациентам восстанавливаться после инсульта. Оборудование с помощью специальной программы будет учить больных заново ходить. Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале.
«Это высокотехнологичное оборудование. Роботы ходят за человеком, передавая импульсы в головной мозг. Вся программа у нас настраивается в компьютере. Для округа это большой шаг в будущее», — рассказала инструктор-методист по лечебной физкультуре Ирина Деденко в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».
В медучреждении также есть томограф. «Для диагностики мы используем такое оборудование, которое помогает нам быстро и точно определять диагноз», — добавил заведующий рентгенодиагностическим отделением Евгений Шварцбурд.
В больнице уже начали принимать первых пациентов. Они высоко оценили техническую оснащенность отделений, питание и комфортные условия в палатах.
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