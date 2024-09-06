Умер экс главред «Коммерсант» Павел Черников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Павел Черников работал главным редактором сайта «Коммерсант» Фото:

Скончался бывший главный редактор сайта «Коммерсант» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.

«Стало известно [6 сентября] о смерти бывшего сотрудника „Коммерсанта“ Павла Черникова», — отмечается на сайте. Он впервые пришел в «Коммерсант» еще в 1999 году и проработал там до 2011 года. Он прошел должность от ответственного секретаря до главного редактора на сайте. После ухода он занимался цифровыми проектами. Редакция выразила соболезнования родным Павла Черникова в связи с его кончиной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончался бывший главный редактор сайта «Коммерсант» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания. «Стало известно [6 сентября] о смерти бывшего сотрудника „Коммерсанта“ Павла Черникова», — отмечается на сайте. Он впервые пришел в «Коммерсант» еще в 1999 году и проработал там до 2011 года. Он прошел должность от ответственного секретаря до главного редактора на сайте. После ухода он занимался цифровыми проектами. Редакция выразила соболезнования родным Павла Черникова в связи с его кончиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...