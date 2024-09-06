Умер экс главред «Коммерсант» Павел Черников

06 сентября 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Павел Черников работал главным редактором сайта «Коммерсант» Фото: Илья Московец © URA.RU Скончался бывший главный редактор сайта «Коммерсант» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания. «Стало известно [6 сентября] о смерти бывшего сотрудника „Коммерсанта“ Павла Черникова», — отмечается на сайте. Он впервые пришел в «Коммерсант» еще в 1999 году и проработал там до 2011 года. Он прошел должность от ответственного секретаря до главного редактора на сайте. После ухода он занимался цифровыми проектами. Редакция выразила соболезнования родным Павла Черникова в связи с его кончиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался бывший главный редактор сайта «Коммерсант» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания. «Стало известно [6 сентября] о смерти бывшего сотрудника „Коммерсанта“ Павла Черникова», — отмечается на сайте. Он впервые пришел в «Коммерсант» еще в 1999 году и проработал там до 2011 года. Он прошел должность от ответственного секретаря до главного редактора на сайте. После ухода он занимался цифровыми проектами. Редакция выразила соболезнования родным Павла Черникова в связи с его кончиной.