Умер экс главред «Коммерсант» Павел Черников

Павел Черников работал главным редактором сайта «Коммерсант»
Скончался бывший главный редактор сайта «Коммерсант» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.
«Стало известно [6 сентября] о смерти бывшего сотрудника „Коммерсанта“ Павла Черникова», — отмечается на сайте. Он впервые пришел в «Коммерсант» еще в 1999 году и проработал там до 2011 года. Он прошел должность от ответственного секретаря до главного редактора на сайте. После ухода он занимался цифровыми проектами. Редакция выразила соболезнования родным Павла Черникова в связи с его кончиной.
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