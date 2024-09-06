Жертва сексуального насилия незаконно находится в спецшколе Екатеринбурга

07 сентября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Мальчик должен был покинуть стены учреждения 6 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Один из пострадавших от сексуального насилия в екатеринбургской спецшколе №124 незаконно находится в учреждении. 6 сентября у мальчика закончился установленный судом срок пребывания в школе, однако мама не забрала его. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мама по какой-то причине не смогла забрать его и отвезти домой в Асбест. В случае, если родительница не может забрать ребенка, то ей обязаны содействовать сотрудники ТКДН и ЗП и управления соцполитики №10 по Асбесту. Однако никто ничего не сделал. Непонятно, как его будут кормить, ведь он снят с питания, потому что должен был покинуть стены учреждения», — сказал собеседник агентства. Представители потерпевших по первому уголовному делу возмущены этим фактом, они обратились с заявлением в полицию. «Категория выпускников спецшколы — дети и подростки, которым должно уделяться повышенное внимание органами профилактики. И если ребенок в день возвращения не прибыл домой, то это как минимум повод задать вопросы [руководству] учреждения и родителям. Получается, что на ребенка просто забили?» — задается вопросом источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Также агентство направило запрос в спецшколу №124 и попросило прокомментировать инцидент официального представителя региональной прокуратуры. Ответы будут опубликованы, как только поступят. О скандале в спецшколе стало известно весной 2023 года, когда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Он заявил, что старшеклассники якобы с подачи одного из педагогов насиловали остальных за провинности. Когда история вышла в СМИ, учитель уволился из школы. Бывший директор учреждения Наталья Поддубная заявила, что якобы не знала обо всем этом. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. После этого были осуждены трое воспитанников. Уже после этого выяснилось, что вскрыть факты преступлений силовикам помогли неравнодушные юноши. Они находили учеников, расспрашивали их, скринили переписки и приносили в правоохранительные органы. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из пострадавших от сексуального насилия в екатеринбургской спецшколе №124 незаконно находится в учреждении. 6 сентября у мальчика закончился установленный судом срок пребывания в школе, однако мама не забрала его. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мама по какой-то причине не смогла забрать его и отвезти домой в Асбест. В случае, если родительница не может забрать ребенка, то ей обязаны содействовать сотрудники ТКДН и ЗП и управления соцполитики №10 по Асбесту. Однако никто ничего не сделал. Непонятно, как его будут кормить, ведь он снят с питания, потому что должен был покинуть стены учреждения», — сказал собеседник агентства. Представители потерпевших по первому уголовному делу возмущены этим фактом, они обратились с заявлением в полицию. «Категория выпускников спецшколы — дети и подростки, которым должно уделяться повышенное внимание органами профилактики. И если ребенок в день возвращения не прибыл домой, то это как минимум повод задать вопросы [руководству] учреждения и родителям. Получается, что на ребенка просто забили?» — задается вопросом источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Также агентство направило запрос в спецшколу №124 и попросило прокомментировать инцидент официального представителя региональной прокуратуры. Ответы будут опубликованы, как только поступят. О скандале в спецшколе стало известно весной 2023 года, когда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Он заявил, что старшеклассники якобы с подачи одного из педагогов насиловали остальных за провинности. Когда история вышла в СМИ, учитель уволился из школы. Бывший директор учреждения Наталья Поддубная заявила, что якобы не знала обо всем этом. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. После этого были осуждены трое воспитанников. Уже после этого выяснилось, что вскрыть факты преступлений силовикам помогли неравнодушные юноши. Они находили учеников, расспрашивали их, скринили переписки и приносили в правоохранительные органы. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU.