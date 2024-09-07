Памфилова объяснила, почему Курская область показала высокую явку на выборах

Высокая явка на выборах в Курской области обуславливается ответом россиян на действия ВСУ в регионе. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Мы сравнили 2019 год с тем, что сейчас происходит. Понятно, что это адекватная реакция героических жителей, героической области Курской. Адекватная реакция на действия бандюг», — заявила Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК РФ. Ее слова передает ТАСС. Она также отметила, что явка на выборы в 2019 и 2024 году практически одинаковая по процентному соотношению.
По словам главы ЦИК, голосование в 62 из 83 регионах России идет в штатном режиме и проходят успешно. Наибольшая явка зафиксирована в Брянской области (довыборы в Госдуму — почти 25%), а также в Курской и Кемеровской областях (выборы глав регионов — более 45%). При этом зафиксировано и отражено более 4,6 тысячи кибератак на сайт ЦИК.
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