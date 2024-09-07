Десятки тысяч потерь и расстрел военных: что произошло под Курском за месяц после вторжения ВСУ. Карта

RT: пулеметчик ВСУ признался в расстреле трех пленных ВС РФ

07 сентября 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа, на данный момент с него прошел уже месяц. Российские войска успешно ведут боевые действия, зачищая регион от противника, он несет значительные потери. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли уже более 10 тысяч военных. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил это, отметив, что украинские силы несут большие потери, пытаясь прорвать оборону РФ. Что произошло в Курской области за месяц после вторжения ВСУ — в материале URA.RU. Обстановка на курском направлении Потери ВСУ и тактика боевых действий Цели Украины и РФ и оценка ситуации в регионе Атаки на Курскую АЭС Расстрел пленных бойцов из РФ и захват военных ВСУ Решающие бои и применение химоружия Жизнь в Курской области на фоне обстрелов Ситуация в Курской области остается напряженной. Боевые действия сосредоточены преимущественно в Суджанском и Кореневском районах, где ВСУ предпринимают активные попытки прорвать российскую оборону. Особое внимание украинские формирования уделяют районам населенных пунктов Комаровка и Ольговка, стремясь продвинуться в направлении Кремяного. Параллельно с этими действиями ВСУ пытаются пробиться между узлами обороны ВС РФ, чтобы выйти к трассе Льгов — Курчатов. В районе Мартыновки и Большого Солдатского наблюдается переброска подкреплений украинских бойцов. Согласно заявлениям Апти Алаудинова, ВС Украины продолжают нести существенные потери в ходе боев в Курской области. Он подчеркнул, что украинские подразделения активно пытаются прорвать российскую оборону, но это оказывается безуспешным. В Минобороны отметили, что потери ВСУ за месяц составили 10,4 тысячи бойцов и порядка 783 единиц техники, среди которой 599 боевых бронированных машин, 81 танк, 76 артиллерийских орудий, 74 бронетранспортера и 41 боевая машина пехоты. Командир спецназа «Ахмат» отметил, что ВСУ стали более осторожными в своих действиях, стараясь избегать прямых столкновений с российскими войсками. Однако ВС РФ успешно уничтожают технику и живую силу противника. Так, за последние сутки были ликвидированы артиллерийские установки, минометы и несколько беспилотников ВСУ. Примечательным случаем стал эпизод, когда украинский беспилотник был сбит и упал прямо на расчет, уничтожив его. Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию под Курском как стабилизировавшуюся. По его словам, российские войска успешно сдерживают наступление противника и постепенно оттесняют его от границы. Цель украинских атак, по мнению Путина, заключается в том, чтобы отвлечь ВС РФ от основных направлений наступления и сорвать освобождение Донбасса. Несмотря на заявления российских военных о значительных потерях ВСУ, на Украине операцию считают успешной. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что все поставленные цели операции достигаются. В свою очередь, газета The New Yourk Times писала, что вторжение ВСУ в Курскую область является по большей части авантюрой. Чтобы украинская армия могла продвинуться в глубину российского региона, по словам американских обозревателей, ей придется расширить свои фланги и дать возможность ВС РФ занять более выгодные позиции в зоне спецоперации. Украина напала под Курском, чтобы атаковать АЭС в Курчатове. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС и выразил глубокую озабоченность по поводу безопасности атомной станции, он лично оценил последствия украинских обстрелов. Несмотря на угрозы безопасности, Курская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Главное из заявлений Рафаэля Гросси: Удары беспилотников и артиллерии по АЭС создают критическую опасность для активной зоны реактора и могут привести к ядерному инциденту. Украину должна немедленно прекратить обстрелы атомной станции. МАГАТЭ будет активно сотрудничать с Россией для обеспечения ядерной безопасности в регионе. Гросси также планирует встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС и дальнейших шагов по обеспечению ядерной безопасности. ВС РФ под Суджей взяли в плен украинского десантника, который рассказал им, что принимал участие в расстреле трех военнопленных России. Остальные сдавшиеся в плен бойцы ВСУ заявили, что отношение к захваченным военным ВС РФ было бесчеловечным. Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода сообщил, что ВСУ планировали продвинуться на бронетехнике как можно дальше по территории региона, не ввязываясь в бои. Однако в Курской области противник столкнулся с бойцами спецназа «Ахмат». Еще один пленный украинский военный, Сергей Левуш, рассказал, что изначально его подразделение располагалось в Сумской области, а потом пересекло границу под Курском на семи бронемашинах. Старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко отметил, что в селе Кортнево в Курской области армия Украины «забыла» целое подразделение. На третий день населенный пункт начали занимать ВС РФ, поэтому, оказавшись в окружении, взвод противника решил сдаться. В Россию вернулись 115 срочников, которые участвовали в курской операции и были взяты в плен ВСУ. Совершить обмен получилось при посредничестве ОАЭ. На Украину вернулось такое же количество бойцов. Командир спецназа «Ахмат» заявил о том, что СВО на Украине может завершиться уже в этом году. По его мнению, решающие бои, которые в настоящее время ведутся в Курской области, приближают окончание конфликта. Он также отметил, что российская армия является самой опытной в мире и обладает необходимыми ресурсами для достижения поставленных целей. Кроме того, Апти Алаудинов сообщил о применении ВСУ неизвестных химических веществ, сбрасываемых с беспилотников «Баба-Яга». ВС РФ смогли уничтожить один из таких дронов противника. Ситуация в регионе не особо мешает местным жителям голосовать на выборах губернатора и депутатов органов местного самоуправления. В первый день по итогам первых трех часов выборов явка составила 44,42%, отметил зампред избиркома Курской области Евгений Черкашин. В 2019 году явка составляла 41,56%. Мать солдата-срочника Максима Виктория оказалась в сложной ситуации после того, как ее сын попал в плен к ВСУ. Украинские военные связались с ней и выдвинули жесткие условия для его освобождения: требовали, чтобы женщина записала видеоролик, в котором должна была осудить СВО и обвинить Россию в коррупции. Противник также угрожал физической расправой над ее сыном, если мать откажется выполнить требования. Несмотря на угрозы, Виктория не сдалась и продолжала искать способы поддерживать связь со своим сыном. Ей удалось несколько раз получить от него короткие сообщения, которые вселяли в нее надежду. Она обратилась за помощью в Международный комитет Красного Креста, который помог ей передать сообщение сыну. Сейчас Максим вернулся домой.