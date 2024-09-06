Курская область готовится побить рекорд по явке на выборах, несмотря на обстрелы ВСУ

Черкашин: явка на выборах губернатора Курской области на 15:00 составила 44,42%

06 сентября 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

За первые три часа явка избирателей в Курской области составила 44,42%, подчеркнул Евгений Черкашин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Зампред избиркома Курской области Евгений Черкашин отметил, что в первый день выборов губернатора Курской области явка избирателей составила 44,42%. Такую цифру он назвал по итогам первых трех часов с начала голосования. При этом в 2019 году избирком сообщал о явке в единый день голосования — 41,56%. Таким образом регион готовится побить рекорд по явке, несмотря на вторжение ВСУ в регион и соответствующие обстрелы. Новость по теме В соцсетях удивились «нереалистичной» явке в Курской области «Я уже готов доложить явку на три часа [на 15:00]. На выборах губернатора Курской области она составила 44,42%. Здесь мы посчитали уже с явкой по дистанционному и электронному голосованию», — сказал Евгений Черкашин. Его слова передает РИА Новости. В Курской области в настоящее время проходят выборы губернатора, а также депутатов органов местного самоуправления. Кандидатами на пост главы региона являются действующий врио губернатора Алексей Смирнов от партии «Единая Россия», Геннадий Баев от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Алексей Бобовников от КПРФ и Алексей Томанов от ЛДПР. Выборы по всей стране в 2024 году проходят в три дня — с 6 по 8 сентября. В 2019 году явка по итогам единого дня составила 41,56%. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Несмотря на бои, которые продолжаются по сей день, избирательный процесс проходит успешно. Они обещают пройти безопасно и прозаично. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред избиркома Курской области Евгений Черкашин отметил, что в первый день выборов губернатора Курской области явка избирателей составила 44,42%. Такую цифру он назвал по итогам первых трех часов с начала голосования. При этом в 2019 году избирком сообщал о явке в единый день голосования — 41,56%. Таким образом регион готовится побить рекорд по явке, несмотря на вторжение ВСУ в регион и соответствующие обстрелы. «Я уже готов доложить явку на три часа [на 15:00]. На выборах губернатора Курской области она составила 44,42%. Здесь мы посчитали уже с явкой по дистанционному и электронному голосованию», — сказал Евгений Черкашин. Его слова передает РИА Новости. В Курской области в настоящее время проходят выборы губернатора, а также депутатов органов местного самоуправления. Кандидатами на пост главы региона являются действующий врио губернатора Алексей Смирнов от партии «Единая Россия», Геннадий Баев от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Алексей Бобовников от КПРФ и Алексей Томанов от ЛДПР. Выборы по всей стране в 2024 году проходят в три дня — с 6 по 8 сентября. В 2019 году явка по итогам единого дня составила 41,56%. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Несмотря на бои, которые продолжаются по сей день, избирательный процесс проходит успешно. Они обещают пройти безопасно и прозаично.