В Подмосковье загорелась многоуровневая парковка. Видео

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Пожар в Чистопрудном. Курган, дым, пожар, огонь, лесные пожары, чистопрудное
В поселке Лесной Городок горит стоянка для машин и автомойка Фото:

В Подмосковье в поселке Лесной Городок горит многоуровневая парковка, в частности, стоянка для машин и автомойка. Столб дыма вино за несколько километров от места ЧП, есть один пострадавший.

«Горит стоянка и автомойка. Столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра пожара», — передает телеканал РЕН ТВ. Минимум один человек пострадал, пишет telegram-канал Baza. На месте сейчас работают пожарные бригады и спасатели.

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В Подмосковье в поселке Лесной Городок горит многоуровневая парковка, в частности, стоянка для машин и автомойка. Столб дыма вино за несколько километров от места ЧП, есть один пострадавший. «Горит стоянка и автомойка. Столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра пожара», — передает телеканал РЕН ТВ. Минимум один человек пострадал, пишет telegram-канал Baza. На месте сейчас работают пожарные бригады и спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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