В Подмосковье загорелась многоуровневая парковка. Видео

07 сентября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

В поселке Лесной Городок горит стоянка для машин и автомойка Фото: Екатерина Сычкова В Подмосковье в поселке Лесной Городок горит многоуровневая парковка, в частности, стоянка для машин и автомойка. Столб дыма вино за несколько километров от места ЧП, есть один пострадавший. «Горит стоянка и автомойка. Столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра пожара», — передает телеканал РЕН ТВ. Минимум один человек пострадал, пишет telegram-канал Baza. На месте сейчас работают пожарные бригады и спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в поселке Лесной Городок горит многоуровневая парковка, в частности, стоянка для машин и автомойка. Столб дыма вино за несколько километров от места ЧП, есть один пострадавший. «Горит стоянка и автомойка. Столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра пожара», — передает телеканал РЕН ТВ. Минимум один человек пострадал, пишет telegram-канал Baza. На месте сейчас работают пожарные бригады и спасатели.