В поселке Лесной Городок горит стоянка для машин и автомойка
В Подмосковье в поселке Лесной Городок горит многоуровневая парковка, в частности, стоянка для машин и автомойка. Столб дыма вино за несколько километров от места ЧП, есть один пострадавший.
«Горит стоянка и автомойка. Столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра пожара», — передает телеканал РЕН ТВ. Минимум один человек пострадал, пишет telegram-канал Baza. На месте сейчас работают пожарные бригады и спасатели.
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